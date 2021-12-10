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Как вам новогоднее оформление Сургута?

Отлично 9.3%

Лучше, чем раньше, но есть к чему стремиться 16.7%

Удовлетворительно 26.4%

Плохо 31.9%

Не знаю 15.7%

Всего голосов: 216

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0
Следует ли вообще отменять концерты какого бы то ни было исполнителя?

Да, если он нарушает морально-этические нормы 52.5%

Да, если он нарушает законодательство РФ 24.8%

Нет 20.8%

Не знаю 2%

Всего голосов: 202

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Концерт Инстасамки: вы бы отменили?

Да 57.4%

Нет, я фанат(ка) 3.5%

Нет, но мне она не нравится 31.7%

Не знаю 7.4%

Всего голосов: 202

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​Кредитный потенциал в СНГБ Онлайн – ваши финансовые возможности!

Новая функция в приложении СНГБ Онлайн поможет Вам рассчитать свой кредитный потенциал

​Кредитный потенциал в СНГБ Онлайн – ваши финансовые возможности!
Фото: СНГБ

Новая функция в приложении СНГБ Онлайн поможет вам рассчитать свой кредитный потенциал: максимально возможную сумму кредита и размер ежемесячного платежа.

Оцените свои шансы на получение кредита заранее и получите ответы на следующие вопросы:

- одобрит ли банк Вам кредит;

- на какую сумму можно рассчитывать, срок и условия;

- какой будет размер ежемесячного платежа по кредиту.

Как рассчитать свой кредитный потенциал:

1.В мобильном приложении СНГБ Онлайн откройте вкладку «Продукты».

2.Выберите сервис «Открыть кредит» в разделе «Кредиты» и нажмите кнопку «Кредитный потенциал».

3.Введите необходимые данные – вид, срок кредита и дополнительные параметры при необходимости.

4.Рассчитайте возможную сумму кредита, подайте заявку онлайн и ожидайте решения банка.


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Сегодня в 13:27, просмотров: 85, комментариев: 0
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