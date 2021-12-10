АО «Транснефть – Сибирь» выполнило модернизацию системы электроснабжения нефтеперекачивающих станций № 1 и № 2 «Торгили» Тюменского управления магистральных нефтепроводов с целью поддержания бесперебойной работы при отключении источника электроснабжения.

Модернизация системы энергоснабжения НПС проводилась с июля 2021 года. Ранее установленное оборудование эксплуатировалось с 2001 года и перестало соответствовать современным нормативным требованиям ПАО «Транснефть». В закрытых распределительных устройствах нефтеперекачивающих станцийзаменены восемь высоковольтных выключателей на быстродействующие вакуумные, установлены микропроцессорные блоки управления быстродействующим автоматическим вводом резерва электроснабжения (БАВР).

БАВР позволяет исключить перерыв в электроснабжении основного и вспомогательного оборудования НПС в случае отключения одного из источников электроснабжения, что способствует повышению надежности ведения процесса транспортировки нефти и электроснабжения НПС в целом.

В разработанном российскими производителями быстродействующем устройстве автоматического ввода резерва электроснабжения применены уникальные алгоритмы работы, благодаря чему в комплексе с новыми быстродействующими вакуумными выключателями при исчезновении напряжения обеспечивается переключение на второй источник электроснабжения в интервале времени от 27 до 40 миллисекунд.

Работы по модернизации выполнены с соблюдением требований природоохранного законодательства РФ и в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности и производственного контроля.

После успешного проведения комплексного опробования оборудование введено в эксплуатацию.