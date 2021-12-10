Квартиры в уже готовом доме в 17 мкрн Нефтеюганска

Одно- и двухкомнатные квартиры в уже готовом доме в 17 мкрн. города Нефтеюганска – стреднеэтажная застройка с перспективным благоустройством и свободными планировками!

Преимущества жилого дома:

- возможность индивидуальной планировки;

- большие лоджии;

- новый перспективный микрорайон города;

- хоккейный корт в пешей доступности.

Ипотека от Сургутнефтегазбанка:

специальная фиксированная ставка – 7,99% на весь срок кредита;

первоначальный взнос – от 0%;

срок кредитования – до 30 лет.

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Предложение действительно с 09.12.2021 по 31.12.2021.

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