Планировки квартир, наиболее популярные в Сургуте

Какие квартиры считаются наиболее популярными? Спойлер: с кухней-гостиной.

Чем же так полюбились планировки такого формата?

- В квартирах студийного формата пространство используется более рационально. Можно сделать сразу несколько зон под разные потребности семьи

-Вы получаете более продуманное пространство. Кухня-гостиная становится местом семейных встреч и приёма гостей

-Свобода самовыражения. В студии вы легко реализуете даже самые смелые дизайнерские решения

Во второй очереди дома «Азбука» , который строится в 30 микрорайоне Сургута большой выбор планировок студийного формата как с одной так и с двумя комнатами.

Представляем вашему вниманию самые популярные планировки.

Что объединяет эти квартиры?

- Просторные кухни-гостиные

- Удобное расположение комнат

- Вся площадь в квартире полезна

- Комнаты правильной формы

- Ниши для шкафов

Каждой планировки осталось не более пяти. Успейте выбрать наиболее подходящий вариант для себя.

Ввод дома во 2 квартале 2022 года, на данный момент готовность дома составляет 94%

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