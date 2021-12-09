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Алексей Тайчер: биография и карьера.

Основные этапы биографии Алексея Тайчера

Алексей Тайчер: биография и карьера.
Фото предоставлено А.Тайчером

Предприниматель и инвестор Алексей Тайчер зарекомендовал себя как успешный и грамотный управленец, который способен вывести вверенную ему компанию из кризиса и превратить ее в успешное предприятие.

Биография и карьерный путь

Родился в Ленинграде в 1979 году.

Высшее образование получал в Петербургском госуниверситете путей сообщения.

В 2000 году окончил университет с красным дипломом. Через три года получил степень Master of Business Administration (MBA) в Международном институте менеджмента Санкт-Петербурга.

Первые шаги в профессиональной карьере начал делать еще во время обучения в вузе. Когда ему было 19 лет, получил работу в ЗАО «Евросиб СПБ», где сначала занимал должность помощника финансового директора, а через несколько лет стал заместителем финдиректора.

С 2003 по 2005 год работал в ООО «Концерн «Союзвнештранс». В этой организации Алексею Тайчеру пришлось заниматься непрофильными активами. С чем он успешно справился, добившись продажи двух объектов банковским структурам.

В 2005-м Тайчер принял новый вызов. Обладая значительным опытом в бизнес-управлении, он принял приглашение занять пост советника первого вице-президента ОАО «РЖД». В госкомпании ему предстояло принять участие в формировании новой концепции развития грузоперевозок в России. Целевая модель рынка грузовых перевозок была одобрена Правительством и стала основой для реформирования отрасли.

С 2007 по 2012 год занимал пост заместителя гендиректора ОАО «Первая грузовая компания» (дочернее предприятие РЖД). Принимал участие в развитии и подготовке перевозчика к приватизации. В два этапа 100% минус одна акция ПГК была проданы за рекордные 175,5 млрд рублей — в новостях эту сделку назвали самой крупной за всю историю железнодорожной отрасли.

Путь к реализации собственного бизнес-проекта

В 2012-м АФК «Система» Владимира Евтушенкова в ходе приватизации приобрела АО «СГ-Транс». Роль Тайчера состояла в организации сделки и консультировании АФК. Для покупки были задействованы кредитные средства, который предоставил один из крупнейших банков страны. Впоследствии Тайчер занял должность президента компании. Он приложил немало усилий для развития и раскрытия потенциала «СГ-Транс». На сегодняшний день организация носит статус крупнейшего на российском рынке перевозчика сжиженных углеводородных газов по железной дороге.

В 2015 по 2018 год Алексей Тайчер возглавлял еще одно дочернее предприятие госкорпорации ОАО «РЖД» — АО «Федеральная грузовая компания». Опытный управленец помог ФГК стать крупнейшим грузовым железнодорожным оператором и самой прибыльной структурой госкорпорации.

В 2019-м вместе с партнерами предприниматель приобрел лизинговую компанию ПАО «ТрансФин-М», которая впоследствии станет головным предприятием группы ТФМ. Для осуществления сделки были использованы заемные средства.

Сегодня «ТрансФин-М» занимается финансовым, возвратным и операционным лизингом портового оборудования и спецтехники, воздушного и водного транспорта.

В 2019-м на базе «ТрансФин-М» был создан железнодорожный оператор ООО «Атлант» (75% акций компании принадлежат «ТрансФин-М», 25% — ВЭБ.РФ). В этом году компания вошла в четверку крупнейших российских операторов по парку вагонов в собственности. Ведущие позиции на рынке занимают и такие предприятия группы, как «ТФМ-Спецтехника» и «ТФМ-Восток» — они специализируются на лизинге горнодобывающего оборудования и оказании услуг по обслуживанию открытых месторождений.


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Сегодня в 11:00, просмотров: 85, комментариев: 0
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