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​Сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» провели волонтерскую акцию «Подари кислород – спаси жизнь»

Волонтеры АО «Транснефть – Сибирь» помогли пациентам Кондинской районной больницы

​Сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» провели волонтерскую акцию «Подари кислород – спаси жизнь»
Фото: Транснефть – Сибирь

Волонтеры АО «Транснефть – Сибирь» провели акцию «Подари кислород – спаси жизнь». Цель акции - оказание помощи пациентам Кондинской районной больницы, заболевших коронавирусной инфекцией.

В медучреждении, расположенном в поселке Междуреченский ХМАО-Югры, из-за большого числа тяжело больных коронавирусной инфекцией практически закончились запасы кислорода, необходимого пациентам на искусственной вентиляции легких. Узнав об этом, волонтеры из подразделений предприятия от Тюмени до Нового Уренгоя организовали сбор средств на заправку баллонов газом. Благодаря помощи нефтепроводчиков было заправлено кислородом 500 баллонов, спасены десятки человеческих жизней.

По словам главного врача Кондинской районной больницы Александра Нештенко, в районе складывается очень тяжелая ситуация по распространению коронавирусной инфекции. «Сегодня, когда ситуация с ростом заболевших коронавирусной инфекцией стала критической, мы столкнулись с рядом проблем. Одна из них – нехватка запасов кислорода. Предприятие «Транснефть – Сибирь» откликнулось на нашу просьбу и помогло в трудной ситуации – нефтепроводчики передали нам определенное количество этого газа. От всего коллектива врачей и пациентов нашей больницы выражаю огромную благодарность всем сотрудникам «Транснефть – Сибири». Ваша помощь была очень своевременной, нам удалось спасти жизни многих пациентов», - отметил руководитель медучреждения.


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Сегодня в 18:06, просмотров: 134, комментариев: 0
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