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​Малый бизнес сможет продлить полномочия руководителей в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн

Клиента Райффайзенбанка могут продлить полномочия руководителей в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн

​Малый бизнес сможет продлить полномочия руководителей в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн
Фото: Райффайзенбанк

Клиента Райффайзенбанка из сегмента малого и микро бизнеса могут продлить полномочия руководителей в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Идти в отделение для этого больше не требуется. Сервис уже доступен для устройств на базе Android, в ближайшее время планируется запустить его для смартфонов на базе iOS.

Теперь чтобы продлить полномочия руководителя, достаточно подать заявку в мобильном приложении и подписать ее при помощи СMC.

«Запрос на мобильные сервисы для бизнеса остается стабильно высоким. Сейчас каждый второй владелец малого и микро бизнеса предпочитает пользоваться именно мобильным приложением. Это быстрый доступ ко всем бизнес-задачам — от открытия дополнительного счета до формирования декларации и отправки ее в налоговую», — отметила Мария Горенко, руководитель направления по развитию малого бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.


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Сегодня в 10:12, просмотров: 49, комментариев: 0
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