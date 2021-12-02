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​Райффайзенбанк предлагает кредит по фиксированной ставке 5,99%

Райффайзенбанк предлагает фиксированную ставку 5,99% на потребительский кредит

​Райффайзенбанк предлагает кредит по фиксированной ставке 5,99%
Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк предлагает фиксированную ставку 5,99% на потребительский кредит и на рефинансирование при оформлении финансовой защиты. Диапазон возможного займа — от 30 000 до 3 млн руб, а срок — от года до семи лет. Решение по заявке принимается за минуту.

«Мы стремимся предлагать не только выгодные, но и простые способы решения финансовых вопросов. Это предложение максимально прозрачно: клиент получит кредит ровно по той ставке, которую видит в рекламе», — говорит Наталья Анацкая, директор офиса Райффайзенбанка в Сургуте.

При рефинансировании клиенты могут консолидировать до пяти кредитов и кредитных карт разных банков, подобрав удобный размер ежемесячного платежа.

До 1 млн руб. можно получить просто по паспорту, без справок, подтверждающих доход. Новым клиентам достаточно просто заполнить анкету и назначить встречу с курьером, а действующим деньги поступят на счёт в течение нескольких минут.
Клиентам также доступна возможность отложить первый платёж по кредиту максимум на два месяца.

Предложение актуально до 31 декабря 2021 года, подробности можно узнать на сайте.


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Сегодня в 15:12, просмотров: 82, комментариев: 0
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