Сургутнефтегазбанк запускает акцию ​«Новогодний кэшбэк»

Время дарить подарки! Совершайте любимые покупки с картой Visa СНГБ и получайте двойной кэшбэк*.

Как принять участие?

Зарегистрируйтесь в акции в СНГБ Онлайнв разделе «Платежи» - «Регистрация в конкурсе». Проверьте актуальность выбранных подкатегорий повышенного начисления в настройках категории «Персональная» в разделе «Лояльность». Оплачивайте новогодние покупки картой Visa СНГБ в любимых магазинах. Ожидайте начисления кэшбэка по истечении 5-ти рабочих дней после завершения акции.

Срок проведения акции: с 01 декабря 2021 г. по 15 января 2022 г.

Организатор: АО БАНК «СНГБ, при поддержке – Visa.

*Двойной кэшбэк начисляется за покупки на сумму оборота, превышающую 10 000 рублей, в одной из подкатегорий с повышенным начислением категории «Персональная» (выбирается одна подкатегория из трех, в которой по итогам акции был совершен максимальный оборот). Размер бонусного кэшбэка – не более 1000 бонусов.