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АО «Транснефть – Сибирь» завершило реконструкцию участка нефтепровода в Томской области

«Стрежевой» АО «Транснефть – Сибирь» ввел в эксплуатацию участок магистрального нефтепровода

АО «Транснефть – Сибирь» завершило реконструкцию участка нефтепровода в Томской области

Районное нефтепроводное управление «Стрежевой» АО «Транснефть – Сибирь» завершило реконструкцию и ввело в эксплуатацию участок магистрального нефтепровода (МН) Александровское – Анжеро-Судженск в Томской области.

Работы велись с ноября 2020 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия. Цель – повышение надежности и обеспечение экологической безопасности при эксплуатации МН.

В рамках реконструкции выполнена замена участка трубопровода протяжённостью 14,5 км, диаметр трубы составляет 1020 мм, толщина стенки – 14 мм. В том числе заменены три подводных перехода МН: через протоку реки Обь, реки Первый Саим и Старица, общая протяженность переходов составила 450 м. В целях обеспечения экологической безопасности в местах пересечения с водными объектами использована труба с толщиной стенки 19 мм.

Сварка трубопровода выполнялась автоматическим и полуавтоматическим механизированным способами. Изоляция стыков произведена термоусаживающимися манжетами. Работы проведены с соблюдением требований природоохранного законодательства РФ и в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности.

По завершению строительно-монтажных работ выполнены гидравлические испытания нового участка на прочность и герметичность трубопровода. Новый участок нефтепровода сварен в нитку и уложен в заранее подготовленную траншею в существующем коридоре коммуникаций МН Александровское – Анжеро-Судженск. Внутритрубная диагностика подтвердила отсутствие отклонений.

Реконструированный участок подключен к системе магистральных нефтепроводов и функционирует в штатном режиме.


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Сегодня в 11:57, просмотров: 190, комментариев: 0
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