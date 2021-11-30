Энергооборудование «Россети Тюмень» на Ямале взято под круглосуточный контроль

Компания «Россети Тюмень» запустила в Ямало-Ненецком автономном округе автоматизированную систему диагностики и мониторинга оборудования на энергообъекте филиала Ноябрьские электрические сети. Теперь за четырьмя параметрами работы силового трансформатора установлено круглосуточное наблюдение в режиме реального времени.

«Энергетики провели наладку системы мониторинга силового трансформатора на подстанции 110 кВ «ГДН», которая питает комплекс сооружений и оборудование одного из крупнейших на севере Западной Сибири Еты-Пуровского месторождения, разрабатываемого компанией «Газпром добыча Ноябрьск». Запуск нового программно-технического комплекса дает возможность работникам «Россети Тюмень» в режиме «24/7» отслеживать концентрации водорода, ацетилена, окиси углерода и воды в трансформаторном масле», - рассказали в пресс-службе компании.

Специалисты отмечают, что силовые трансформаторы являются наиболее важным и дорогостоящим активом в электросетевом хозяйстве. Именно поэтому энергетики уделяют пристальное внимание их техническому состоянию. «Наблюдение за газами, растворенными в масле, позволяет выявлять повреждения оборудования на раннем этапе их развития, а значит избегать нарушений электроснабжения и непредвиденных расходов на ремонт силового оборудования», - добавили в пресс-службе.

Ранее на подстанции 110 кВ «ГДН» уже была установлена система мониторинга TDM, которая предназначена для прогнозирования развития дефектов оборудования на основе измерения изоляционных характеристик. Использование современных технологий в электросетевом комплексе «Россети Тюмень» позволяет заблаговременно получать информацию о развивающихся дефектах и заранее планировать внеочередной ремонт оборудования для поддержания стабильного энергоснабжения потребителей.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

«Ноябрьские электрические сети» - филиал АО «Россети Тюмень» - несет ответственность за энергоснабжение территории в Ямало-Ненецком автономном округе, от южной границы Холмогорского месторождения до станции Сывдарма, это – 500 километров с юга на север и 180 километров с запада на восток. В составе НЭС - четыре района электрических сетей: Холмогорский, Вынгапуровский. Муравленковский, Пурпейский. Филиал обслуживает 3098 км линий электропередачи 110кВ по цепям, 59 подстанций 110кВ, 1 - 35кВ, 3 переключательных пункта 110кВ. Общая мощность энергообъектов - 2661 МBА. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил 5,1 млрд. киловатт-часов.

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