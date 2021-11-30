16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8926   EUR  84,8234  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Райффайзенбанк запустил приложение для корпоративного бизнеса

Новый мобильный банк для юридических лиц Райффайзен Бизнес Плюс ориентирован на руководителей

​Райффайзенбанк запустил приложение для корпоративного бизнеса
Фото: Райффайзенбанк

Новый мобильный банк для юридических лиц Райффайзен Бизнес Плюс ориентирован на руководителей крупных и средних предприятий, финансовых директоров и казначеев. Он позволяет легко получать основную информацию по операционной деятельности, а также выявлять потенциальные проблемы через удобную и простую аналитику.

Приложение оформлено в формате новостной ленты с кастомизируемыми блоками. В информационной части представлены данные по состоянию счетов компании и платежам. Пользователь может в реальном времени видеть все балансы счетов, структурированные по компаниям, входящим в группу.

Аналитика по полученным платежам позволяет отслеживать изменения поступлений за различные периоды. Отправленные платежи структурируются по семи основным категориям: платежи в государственный бюджет, финансовые платежи, зарплаты, внутренние платежи, операционная деятельность, платежи физлицам и возвраты — которые, в свою очередь, делятся на подгруппы. Это позволяет контролировать разные типы расходов, отслеживать их по городам, контрагентам или статусу исполнения.

По данным KPMG, инструменты для управленческой аналитики входят в топ-3 самых востребованных российскими компаниями технологий. Аналитический инструментарий приложения опирается на большой массив данных об использовании корпоративных продуктов Райффайзенбанка. Выводы в более чем 20 аналитических срезах презентуются в формате диаграмм. Можно отслеживать как простые показатели, например, максимальный платеж за квартал или структуру платежей, так и более сложную аналитику контрагентов, регулярных платежей и изменений в денежных потоках. Приложение также укажет на риски социальной инженерии в том случае, если платеж производится по данным сомнительного или скомпрометированного контрагента.

«Мы создали приложение, чтобы владельцы и руководители финансовых департаментов крупного и среднего бизнеса в любой момент могли понимать, что происходит с их компанией в разных аспектах. Новое приложение позволит использовать данные о денежных потоках компании с максимальной эффективностью для бизнеса», — прокомментировала Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

В будущем пользователям приложения станет доступна аналитика по кредитам, инструментам торгового финансирования, валютного контроля и другим финансовым продуктам. Кроме того, клиенты Райффайзенбанка смогут подписывать платежи через Райффайзен Бизнес Плюс.

Приложение доступно всем корпоративным клиентам Райффайзенбанка. Для подключения необходимо скачать Райффайзен Бизнес Плюс в AppStore или Google Play и войти в него, используя регистрационные данные для системы банк-клиент.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:12, просмотров: 115, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутянка набрала кредитов на 1,7 млн рублей и отдала деньги мошенникам 1585
  2. ​Наталья Комарова поручила провести служебную проверку из-за невыполненной мэрией Сургута рекомендации 877
  3. ​В тройном ДТП на трассе «Сургут-Нижневартовск» погиб человек 870
  4. ​QR-код озверения // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 851
  5. ​Наши миллиарды 840
  6. Председатель Думы Сургутского района Валентин Полторацкий участвовал в награждении победителей конкурса «Мы Россияне» 831
  7. Каждый пятый югорчанин ждет от окружных властей более жестких мер борьбы с ковидом 814
  8. ​Прокуратура Югры откроет «горячую линию» по вопросам социальной защиты инвалидов 757
  9. ​В Югре пройдет большой писательский форум 742
  10. ​Андрей Филатов показал, каким красивым становится Сургут // ФОТО 605
  1. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 4774
  2. ​Законные и красивые: мэрия Сургута возвращает ларьки 3578
  3. ​В Сургуте обсуждают слухи о грядущей отставке замдиректора ключевого департамента 3447
  4. Семейный тиран и вор пойдет под суд за избиение силовика 3385
  5. Югорчанин получил реальный срок за избиение сотрудника СИЗО 3011
  6. ​Вылетела на встречку: в ДТП на трассе под Сургутом погибла женщина 2963
  7. В Югре накажут сотрудников больницы, где маленький пациент выстрелил себе в голову 2889
  8. ​Лимит на использование QR-кода в ТЦ Югры ввели для безопасности 2643
  9. СМИ: в Нижневартовске арестован куратор строительства больницы-долгостроя 2642
  10. ​Нижневартовск лидирует по суточной заболеваемости ковидом 2471
  1. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 10120
  2. В Нефтеюганске отремонтировали подъезд к дачным кооперативам 9921
  3. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 9896
  4. В Нефтеюганске иномарка сбила пешехода, перебегающего дорогу 9317
  5. ​В ДТП в Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки 9243
  6. На югорской трассе иномарка столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие 8865
  7. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 8261
  8. В Нефтеюганске пьяный лихач на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 7676
  9. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7565
  10. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7167

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика