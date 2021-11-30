Новый мобильный банк для юридических лиц Райффайзен Бизнес Плюс ориентирован на руководителей крупных и средних предприятий, финансовых директоров и казначеев. Он позволяет легко получать основную информацию по операционной деятельности, а также выявлять потенциальные проблемы через удобную и простую аналитику.

Приложение оформлено в формате новостной ленты с кастомизируемыми блоками. В информационной части представлены данные по состоянию счетов компании и платежам. Пользователь может в реальном времени видеть все балансы счетов, структурированные по компаниям, входящим в группу.

Аналитика по полученным платежам позволяет отслеживать изменения поступлений за различные периоды. Отправленные платежи структурируются по семи основным категориям: платежи в государственный бюджет, финансовые платежи, зарплаты, внутренние платежи, операционная деятельность, платежи физлицам и возвраты — которые, в свою очередь, делятся на подгруппы. Это позволяет контролировать разные типы расходов, отслеживать их по городам, контрагентам или статусу исполнения.

По данным KPMG, инструменты для управленческой аналитики входят в топ-3 самых востребованных российскими компаниями технологий. Аналитический инструментарий приложения опирается на большой массив данных об использовании корпоративных продуктов Райффайзенбанка. Выводы в более чем 20 аналитических срезах презентуются в формате диаграмм. Можно отслеживать как простые показатели, например, максимальный платеж за квартал или структуру платежей, так и более сложную аналитику контрагентов, регулярных платежей и изменений в денежных потоках. Приложение также укажет на риски социальной инженерии в том случае, если платеж производится по данным сомнительного или скомпрометированного контрагента.

«Мы создали приложение, чтобы владельцы и руководители финансовых департаментов крупного и среднего бизнеса в любой момент могли понимать, что происходит с их компанией в разных аспектах. Новое приложение позволит использовать данные о денежных потоках компании с максимальной эффективностью для бизнеса», — прокомментировала Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

В будущем пользователям приложения станет доступна аналитика по кредитам, инструментам торгового финансирования, валютного контроля и другим финансовым продуктам. Кроме того, клиенты Райффайзенбанка смогут подписывать платежи через Райффайзен Бизнес Плюс.

Приложение доступно всем корпоративным клиентам Райффайзенбанка. Для подключения необходимо скачать Райффайзен Бизнес Плюс в AppStore или Google Play и войти в него, используя регистрационные данные для системы банк-клиент.