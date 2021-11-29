В канун Нового года для ста кредитов, выбранных случайным образом, Райффайзенбанк снизит ставку на 2%, и новые условия будут действительны до конца действия договора.

Чтобы принять участие в акции, нужно подать заявку на потребительский кредит на raif.ru с 15 до 30 ноября и получить его до 15 декабря. Победителям придёт уведомление по СМС, снижение ставки произойдет до 31 декабря 2021.

«Рост ключевой ставки задаёт тренд на повышение ставок по кредитам. Однако вне зависимости от рыночной ситуации мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли решать свои финансовые вопросы просто и выгодно. И в канун праздников нам особенно приятно порадовать их такой скидкой», — говорит Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте.