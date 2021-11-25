27 ноября в ТРЦ «СИТИ-МОЛЛ» крупнейший застройщик Сибпромстрой и Сургутнефтегазбанк представляют уникальное предложение – ипотека от 5,99% без первоначального взноса на все объекты недвижимости застройщика в Сургуте, Нефтеюганске и ПГТ Барсово.

Приходите в офис СНГБ в ТРЦ «СИТИ-МОЛЛ» 27 ноября с 11-00 до 15-00, выберите квартиру в уже готовом доме и подайте ипотечную заявку на специальных условиях.

ЖК «Жемчужина Оби» – комплекс комфорт-класса в г. Сургуте с невероятными видами на пойму реки. В доме предусмотрены 1-комнатные и 3-комнатные квартиры свободной планировки с теплыми лоджиями.

ЖК «Загородный» – жилой комплекс в ПГТ Барсово Сургутского района. Проживание в таком месте придется по вкусу тем, кто любит природу, рыбалку и охоту. Рядом вся необходимая инфраструктура – детский сад, школа №1, почта, МФЦ, поликлиника, магазины.Удобная транспортная локация для перемещения в город.

ЖК «Зеленый» – уникальный для г. Сургута малоэтажный жилой комплекс в 36 микрорайоне. Состоит из 7 корпусов, окружен лесным массивом. Рядом с домом обустраивается парк. В шаговой доступности располагаются школы, детские сады, а также магазины и торговые комплексы.

ЖК «Западный» – современный жилой комплекс в развивающемся районе 11В Нефтеюганска. По периметру расположены 2 школы, 3 детских сада, магазины, рынок, автовокзал. Расстояние до набережной 2,5 км.

Подробнее на сайте www.sngb.ru и сайте застройщика.

*Процентная ставка действует в льготный период до 1 года. По окончании льготного периода размер базовой ставки составит – 8,49. Указанный размер процентной ставки действует при оформлении/ продлении страхования в течение всего срока действия кредитного договора, при первоначальном взносе от 50% для зарплатных Клиентов, при осуществлении гос. регистрации прав в эл. виде.

Предложение действительно по заявкам, поступившим в АО БАНК «СНГБ» в период с 25.11.2021 до 23.06.2022 (включительно).