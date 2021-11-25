Зарплатным клиентам Райффайзенбанк доступна скидка на потребкредит после первого месяца обслуживания

Зарплатным клиентам Райффайзенбанк теперь доступна скидка на потребительский кредит уже после первого месяца обслуживания в банке, она составляет -1% к одобренной ставке.

«Мы рады предоставить нашим клиентам больше возможностей для выгодного и удобного решения финансовых вопросов. Всё, от заявки до получения необходимой суммы, просто сделать в мобильном приложении Райффайзен Онлайн. Зарплатным клиентам необходимые деньги поступят на счет в течение пары минут», — говорит Наталья Анацкая, директор офиса Райффайзенбанка в Сургуте.

Если подать заявку на потребительский кредит на raif.ru до 30 ноября и получить его до 15 декабря, есть шанс снизить свою ставку на 2%, и новые условия будут действительны до конца действия договора. Сто счастливчиков Райффайзенбанк выберет случайным образом в канун Нового года. Победителям придёт уведомление по СМС, снижение ставки произойдет до 31 декабря 2021.

Больше о возможностях потребительского кредитования в Райффайзенбанке можно узнать на raif.ru.