АО «Транснефть – Сибирь» завершило замену четырех подпорных насосных агрегатов на НПС «Конда-2»

АО «Транснефть – Сибирь» завершило замену четырех подпорных насосных агрегатов (ПНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Конда-2» Урайского управления магистральных нефтепроводов в ХМАО-Югре.

Работы по модернизации насосного оборудования НПС, которое эксплуатировалось с 1984 года, велись с марта 2020 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. Цель – улучшение эксплуатационных характеристик, повышение энергоэффективности и надежности транспортировки нефти.

Новое насосное оборудование произведено на заводе АО «Транснефть – Нефтяные Насосы» (г. Челябинск) в рамках программы импортозамещения, рассчитано на перекачку нефти с номинальной производительностью 5 тыс. куб. м в час и напором в 120 м вод. cт. Производительность каждого нового подпорного насоса позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный 58 железнодорожным цистернам емкостью 86 куб. метров каждая.

Также установлены электродвигатели мощностью 2 МВт. Повышенный КПД позволяет экономичнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти. Кроме того, установленные электронасосные агрегаты обладают увеличенным межремонтным периодом.

Полностью заменены фундаменты и стаканы насосов, фильтры для очистки нефти от механических примесей. Для повышения надежности и КПД агрегата специалисты заменили обратные затворы на быстродействующие необслуживаемые российского производства. Смонтированы новые напорные и приемные технологические трубопроводы, трубопроводы вспомогательных систем.

Каждый электронасосный агрегат прошел комплексное опробование под нагрузкой в течение 72 часов, отклонений от нормативных параметров не выявлено. Новые ПНА подключены к инфраструктуре магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин и работают в штатном режиме.

Современное насосное оборудование, отвечающее нормативным требованиям ПАО «Транснефть», позволит повысить промышленную и экологическую безопасность, надежность и энергоэффективность работы оборудования НПС «Конда-2», а также обеспечить бесперебойную транспортировку нефти.