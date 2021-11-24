За десять месяцев этого года в компанию «Россети Тюмень» поступило более 129 тысяч онлайн-обращений от потребителей. Чаще всего клиентов интересуют технологическое присоединение к электрическим сетям и дополнительные услуги, предоставляемые компанией.

«В связи с введенными мерами по противодействию коронавирусной инфекции основными каналами коммуникаций между энергетиками и потребителями остаются интернет и телефонная связь. С их помощью с начала 2021 года направлено порядка 90% от общего числа обращений. Значительно увеличилась популярность портала электросетевых услуг (портал-тп.рф) и мобильного приложения «Россети – Личный кабинет». Количество потребителей, использующих эти онлайн-сервисы, выросло в восемь раз. Наиболее распространенным форматом общения остается консультация по номеру единого контакт-центра группы компаний «Россети» - с января по октябрь специалистами принято более 98 тысяч телефонных звонков», - рассказали в пресс-службе компании.

Существенную долю составляют вопросы технологического присоединения к электросетям. В общем количестве запросов эта группа составила 22 процента. «Интересно, что в текущем периоде значительно выросло количество заявок, связанных с дополнительными услугами. По сравнению с данными за 10 месяцев 2020 года их число увеличилось в три раза. Среди наиболее популярных нетарифных услуг, которые оказывают «Россети Тюмень», специалисты выделяют аренду спецтехники и автотранспорта, проведение исследований в аккредитованной электролаборатории, предрейсовые медицинские осмотры и аренду складских и логистических объектов. Развитая материально-техническая база и филиалы энергокомпании в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО позволяют эффективно работать с организациями малого и среднего бизнеса и физическими лицами без ущерба для производственного процесса», - добавили в пресс-службе.

Стоит отметить, что компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует процесс взаимодействия с клиентами. В непростой эпидемиологической обстановке центры обслуживания потребителей сохраняют высокую производительность и обрабатывают в среднем 430 обращений ежедневно. Для повышения эффективности коммуникаций энергетики планируют обновление программного обеспечения контакт-центра и проведение дополнительного обучения персонала по работе с клиентами.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

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