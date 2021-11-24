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​Популярность услуг медицинских лабораторий в России выросла в три раза

Расходы клиентов в медицинских лабораториях растут на 70% в год

​Популярность услуг медицинских лабораторий в России выросла в три раза
Фото: Райффайзенбанк

Расходы клиентов в медицинских лабораториях растут на 70% в год. Пик трат в категории пришелся на июль 2021 года, когда за один месяц клиенты потратили в платных лабораториях более 56 млн рублей. Для сравнения, в 2020 году в июле эти расходы составили 22 млн рублей, а в 2019-м — 13,5 млн рублей.

При этом средняя сумма ежемесячных расходов для каждого клиента за два года выросла только на 13%, и к сентябрю 2021 года составил 3,3 тыс. рублей. А вот количество людей, которые пользуются услугами лабораторий, выросло в несколько раз.

Если в 2019 году покупки в медицинских лабораториях совершали в среднем 4,6 тыс. человек в месяц, то в 2020-м их было уже 7,4 тыс., а в 2021-м — 12,4 тыс. Больше всего посетителей в лабораториях было в июне и июле 2021 года — 15,9 тыс. и 16,2 тыс. человек соответственно. Это совпало с сезоном отпусков и необходимостью делать тесты перед поездками за границу. Причем клиентам приходится в среднем совершать больше одной покупки в лаборатории каждый месяц.

«Спрос на услуги лабораторий во многом связан с обязательными тестами на коронавирус, в том числе в поездках и по возвращении из отпуска. Однако мы видим еще один тренд — люди стали больше внимания уделять здоровью. И речь не только о стандартных тестах, но и комплексных чекапах. Ранняя диагностика может стать частью финансовой стратегии, так как помогает избежать длительного лечения и потери трудоспособности. При формировании „финансовой подушки“ стоит учитывать возраст и востребованность профессии на рынке, а это напрямую связано с трендом на осознанное отношение к здоровью. Когда речь идет о медицинских услугах, стоит изучить программы лояльности — скидки и повышенный кэшбэк от партнеров банка-эмитента вашей карты», — отметила Наталья Анацкая, директор офиса Райффайзенбанка в Сургуте.

Эту тенденцию подтверждает и количество покупок — c 2019 года оплачивать заказы в лабораториях стали почти в три раза чаще. Если в 2019 году каждый месяц в среднем клиенты совершали по 5,9 тыс. транзакций в медлабораториях, то в 2020 году уже 9,9 тыс., а в 2021-м — 17 тыс. ежемесячно.


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Сегодня в 15:47, просмотров: 92, комментариев: 0
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