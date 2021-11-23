На примере студии площадью 36,5 м² в доме «Severin» мы подготовили вариант оформления, который идеально подойдёт для молодой семьи.

В квартире получилась уютная природная атмосфера с графичными акцентами и элементами в духе дома с северным характером.

В прихожей расположилась симметричная композиция с консолями и картинами. Объединяет их световая линия, переходящая с потолка на стену. Двери в санузел замаскированы зеркалом, благодаря чему в прихожей создаётся единая картина и не возникает визуального шума.

Расширить пространство квартиры удалось за счёт арки вместо двери, а также грамотному зонированию. Обратите внимание, что место для отдыха изолировано.

Реализовать любую дизайнерскую идею в этой квартире достаточно легко, поскольку квартира правильной форме, где есть два источника света. Понравился интерьер?

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