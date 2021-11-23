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​Специалисты «Россети Тюмень» помогли мультипликационной студии «Живой пластилин» в Югре

Мультипликационная студия «Живой пластилин» в Югре «оживит» чисты лес с помощью энергетиков

​Специалисты «Россети Тюмень» помогли мультипликационной студии «Живой пластилин» в Югре
Фото: Россети Тюмень

Работники «Россети Тюмень» оказали помощь мультипликационной студии «Живой пластилин» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Здесь с апреля 2021 года дети с ограниченными возможностями здоровья пробуют себя в качестве художников, дизайнеров, сценаристов и программистов.

«Активисты няганского филиала «Россети Тюмень» на собственные средства закупили и передали воспитанникам студии 40 упаковок пластилина, с которым организация испытывала трудности. Из полученных материалов ребята создадут и «оживят» с помощью специализированной программы героев проекта «Чистый лес», с которым планируют заявиться на ХХVI Международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Это будет второй мультфильм, созданный детьми. Первая работа «Милосердие» была представлена на ХХV Международном экологическом телефестивале «Спасти и сохранить» и получила диплом жюри», - рассказали в пресс-службе компании.

Сегодня в студии занимаются десять детей, шесть из которых имеют ограниченные возможности здоровья. «Спасибо работникам «Россети Тюмень» за подарки. Оказанная помощь пришлась как нельзя кстати. С таким количеством материала нам с ребятами удастся воплотить в жизнь все творческие идеи», – рассказала наставник мультстудии Светлана Дедык.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

«Энергокомплекс» является самым молодым среди девяти электросетевых филиалов АО «Россети Тюмень», был основан 30 мая 1990 года. Обслуживает Белоярский, Октябрьский, Березовский районы, часть Советского района и город Нягань — всего более 156 тысяч квадратных километров. В электросетевом хозяйстве филиала находится 32 подстанции 110 и 220 кВ и 2,5 тысячи километров линии электропередачи. В составе подразделения работает 27 служб и отделов. Численность персонала составляет более 400 человек. К филиалу «Энергокомплекс» присоединены два района электрических сетей: Красноленинский и Казымский. Основные потребители электрической энергии: АО «РН-Няганьнефтегаз», АО «Транснефть-Сибирь», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Газпромтрансгаз Югорск», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Югорская региональная электросетевая компания», АО «ЮТЭК-Региональные сети».

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