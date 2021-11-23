Сбербанк и «Деловая Россия» поддержат предпринимателей

Сбербанк и отделение общественной организации «Деловая Россия» в Ханты-Мансийске подписали документ, целью которого является содействие реализации государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства в Российской Федерации, а также повышение эффективности и качества банковского обслуживания бизнеса.

В рамках соглашения Сбербанк и «Деловая Россия» предполагают разработать механизмы координации продуктов банковского сообщества с мерами господдержки, построить, систему обратной связи с предпринимательским сообществом по качеству работы офисов банка, повысить финансовую грамотность и профессиональные компетенции частного бизнес-сообщества и др.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Сбербанк всегда открыт к диалогу, мы ценим мнение наших клиентов. Сотрудничество с «Деловой средой» позволит нам понять позицию предпринимательского сообщества, узнать о потребностях, сформировать механизмы и инструменты для бесшовной работы в рамках законодательных инициатив, экономических вызовов. Благодарю руководство регионального отделения за готовность сотрудничать для развития югорского бизнеса».

Татьяна Жигулина, председатель Ханты-Мансийского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:

«Этот документ очень важен с точки зрения стратегической цели «Деловой России» - повышения уровня жизни её граждан на основе экономического роста. Благодаря совершенствованию механизмов регулирования, создания конкурентоспособной среды, обеспечение порядка и прозрачности в отношениями между предпринимателями, обществом и государством мы сможем работать сообща, добиваясь благополучия жизни каждого югорчанина. Благодарю Сбербанк за вовлеченность и возможность создания новых традиций российского делового сообщества».