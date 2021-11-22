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​«Россети Тюмень» провели чемпионат по интеллектуальным играм для студентов и школьников

Студенты и школьники Югры и Ямала сразились в чемпионате по интеллектуальным играм

​«Россети Тюмень» провели чемпионат по интеллектуальным играм для студентов и школьников
Фото: Россети Тюмень

11 команд учащихся школ, лицеев, колледжей и вузов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов сразились в первом онлайн чемпионат по интеллектуальным играм «Россети Тюмень». Общее число участников турнира, который прошел в формате видеоконференции, превысило 60 человек. Победу одержали игроки из Нижневартовска.

«Россети Тюмень» активно развивает сотрудничество с учебными заведениями общего, среднего профессионального и высшего образования ЯНАО, ХМАО-Югры и Тюменской области. Для учащихся регулярно проводятся экскурсии и профориентационные встречи. Новая соревновательная активность расширяют кругозор учеников энергоклассов и профильных групп и мотивируют их к саморазвитию.

«Компания активно реализует концепцию непрерывного образования. Наша главная цель – это профессиональная навигация школьников и студентов, популяризация энергетических профессий, а также позиционирование системообразующей энергокомпании как предпочтительного работодателя», - прокомментировал заместитель генерального директора - руководитель аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков.

Интеллектуальный турнир проводился с соблюдением всех профилактических мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Команды находились в изолированных друг от друга помещениях и использовали средства индивидуальной защиты.

На чемпионате школьники и студенты из Сургута, Нижневартовска и Нового Уренгоя соревновались в самых популярных видах состязаний на эрудицию: «Что? Где? Когда?», «Мультиигры» и «Эрудит-квартет». В течение четырех часов «знатоки» на время отвечали на вопросы по истории, литературе, обществознанию, географии и другим общим темам. Победу по итогам трех этапов одержали студенты Нижневартовского государственного университета. Игроков, занявших призовые места, наградили дипломами и ценными подарками.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

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Сегодня в 16:32, просмотров: 134, комментариев: 0
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