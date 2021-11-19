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​«Россети Тюмень» обеспечили надежным электроснабжением месторождения в Западной Сибири

Специалисты «Россети Тюмень» завершили ремонтные работы на подстанции 110 кВ «Лазаревская»

​«Россети Тюмень» обеспечили надежным электроснабжением месторождения в Западной Сибири
Фото: Россети Тюмень

Энергетики «Россети Тюмень» завершили ремонтные работы на подстанции 110 кВ «Лазаревская», электроэнергия с которой поступает на объекты Потанай-Картопьинского, Лазаревского, Саморьяхского и Мансингъянского месторождений нефти. Благодаря проведённой оперативной работе надежность электроснабжения объектов нефтедобычи компании «Лукойл» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре выросла.

«Месторождения относятся к Шаимскому нефтегазодобывающему району, который является старейшим в Западной Сибири. За 45 лет активного освоения здесь открыто более 30 месторождений нефти и пробурено более 5 тысяч поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин. Для повышения надежности электроснабжения объектов нефтедобычи энергетики всего за один месяц провели техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования подстанции 110 кВ «Лазаревская». Работники «Россети Тюмень» выполнили ряд основных задач: проверили регулировочные параметры и контактные соединения, сделали отбор проб и доливку масла в маслонаполненном оборудовании. Ремонтные работы завершились проведением высоковольтных испытаний», - рассказали в пресс-службе компании.

В рамках подготовки электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов специалисты «Россети Тюмень» отремонтировали оборудование на 29 подстанциях 35-110 кВ, расположенных в зоне ответственности урайского филиала. На эти цели компания направила почти 30 млн рублей.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Урайские электрические сети» создан 11 сентября. Объединяет два района электрических сетей: Урайский и Советский. На балансе предприятия находится 29 подстанция напряжением 110 кВ. Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи –1856 км. Основные потребители электроэнергии: ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», АО «Транснефть – Сибирь», АО «Югорский Лесопромышленный Холдинг», АО «ЮРЭСК», АО «ЮТЭК – Региональные сети», «ГазпромТрансгазЮгорск».

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