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​ВТБ в два раза ускорил работу мобильного приложения

ВТБ представил масштабное обновление мобильного приложения и интернет-банка

​ВТБ в два раза ускорил работу мобильного приложения
Фото: ВТБ

ВТБ представил масштабное обновление мобильного приложения и интернет-банка. ВТБ Онлайн стал работать вдвое быстрее, а переводы и платежи теперь доступны даже во время профилактических работ. Банк запустил 30 новых онлайн-сервисов, включая обновление паспортных данных через портал «Госуслуги», переводы по QR для самозанятых, а также сервисы от партнеров. В 2022 году это позволит увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн до 15 млн человек.

По сравнению с прежней версией ВТБ Онлайн стал работать в 2 раза быстрее, в первую очередь – в части платежей, переводов и оплаты различных продуктов и услуг. Переводы между своими счетами, по номеру телефона и платежи за сотовую связь стали доступны даже во время профилактических работ. Предельная нагрузка ВТБ Онлайн выросла почти в 4 раза, до 500 000 одновременных сессий.

ВТБ Онлайн стал удобнее в использовании. Войти в приложение можно, не снимая маску — с помощью Apple Watch или умного браслета для пользователей Android. Расположение продуктов в виде виджетов на главном экране можно настроить самостоятельно, «спрятав» неиспользуемый функционал. Появилась возможность скрыть баланс или счет в приложении на главном экране – нужно смахнуть по счету влево или потрясти телефон. Новинкой ВТБ Онлайн стал индикатор сети– если в процессе работы возникнут проблемы с интернетом, приложение само сообщит об этом пользователю.

В рамках стратегии банка по цифровизации ВТБ Онлайн представил более 30 новых онлайн-сервисов:

  • Оплата по QR-коду – для перевода нужно отсканировать код или перейти по ссылке из мессенджера. Сервис будет особенно востребован у самозанятых, связанных с микрокоммерцией.
  • Мгновенные переводы клиентам ВТБ через Bluetooth и AirDrop – в разделе «Услуги» нужно включить «радар», который определит клиента ВТБ, находящегося рядом, и поможет совершить операцию.
  • Обновление устаревших паспортных данных онлайн через портал «Госуслуги». В 2022 году сервисом воспользуются до 500 тыс. клиентов ВТБ.
  • Пополнение и отслеживание баланса транспондера «Автодор» без комиссии. По данным «Автодор-Платные Дороги», более 1,6 млн транспондеров Т-pass активно используются для оплаты проезда по платным дорогам.
  • Сервис переводов в любой банк по ссылке – достаточно отправить ссылку, а получатель сам выберет карту для зачисления.
  • Новые сервисы от партнеров: оформление билетов на мероприятия на стадионе «ВТБ Арена», сервисы для дома от «Метра квадратного».

Приоритетом ВТБ остается безопасность. До конца года пользователям ВТБ Онлайн станет доступна самоблокировка личного кабинета. Если у клиента возникнут сомнения в безопасности его денег, он сможет самостоятельно заблокировать доступ в ВТБ Онлайн. Достаточно перейти в профиль пользователя и выбрать «Заблокировать учетную запись».

«Год назад мы полностью перезапустили ВТБ Онлайн и уже сегодня входим в тройку лучших банковских приложений на рынке: наша оценка в AppStore увеличилась до 4,7, а в Play Market — до 4,3. Мы успешно перевели в онлайн все продукты и сервисы для потребителей. Приоритетами обновления этого года стали безопасность, удобство и новый функционал, который будет доступен в России только клиентам ВТБ. Продукты и услуги ВТБ Онлайн выходят за пределы приложения, интегрируясь с важнейшими государственными сервисами и упрощая их использование для миллионов клиентов. Сегодня нашим мобильным и интернет-банком пользуются уже более 12 млн человек, что на четверть больше, чем год назад. Текущее обновление позволит увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн до 15 млн клиентов уже по итогам следующего года», — заявил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

«Созданная в рамках технологической трансформации омниканальная платформа ВТБ дает возможность реализовывать высококачественные, масштабируемые и надежные продукты и сервисы. Архитектура платформы обеспечивает высокий темп внедрений за счет организации работы множества команд в гибко управляемом технологическом ландшафте. Все это дает нам возможность постоянно создавать новую ценность для наших клиентов в ключевом цифровом розничном канале», — отметил руководитель департамента технологического развития розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Алексей Фетисов.


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Сегодня в 15:27, просмотров: 169, комментариев: 0
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