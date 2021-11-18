В Белоярском районе с 8 по 12 ноября 2021 года состоялся муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года –2021».

В педагогическом марафоне приняли участие 19 конкурсантов из образовательных учреждений Белоярского района в четырех номинациях: «Учитель года - 2021», «Сердце отдаю детям - 2021», «Воспитатель года - 2021», «Педагогический дебют - 2021».

За пять конкурсных дней педагоги продемонстрировали инновационный опыт работы, профессионализм во взаимодействии с обучающимися, эффективные методы и приемы обучения.

Ханты-Мансийский НПФ наградил победителей номинации «Воспитатель года – 2021»

Победителем в номинации стала Марьяна Салавутдиновна Абдулжалилова, воспитатель МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский». Второе место у Надежды Владимировны Купиной, воспитателя МАДОУ «Детский сад «Снегирёк» г. Белоярский», третье – у Шолпан Гельмухановны Тухтасиновой, воспитателя МАДОУ «Детский сад «Берёзка» г. Белоярский».

Как отмечают сами организаторы муниципального этапа, конкурс «Педагог года – 2021» состоялся благодаря поддержке людей, которые не остались в стороне от столь важного для системы образования Белоярского района события.

Ханты-Мансийский НПФ всегда с удовольствием поддерживает конкурсы профессионального педагогического мастерства. Ведь тренеры, учителя, воспитатели – это люди, которые воспитывают будущее Югры.