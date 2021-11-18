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​Специалисты «Россети Тюмень» подготовили технику к аномальным холодам на Ямале

Более 500 единиц техники подготовили «Россети Тюмень» к аномальным холодам на Ямале

​Специалисты «Россети Тюмень» подготовили технику к аномальным холодам на Ямале
Фото: Россети Тюмень

Специалисты «Россети Тюмень» подготовили 509 единиц техники к периоду экстремально низких температур в Ямало-Ненецком автономном округе. На транспорте произведена замена летних шин на шипованные, а также осуществлен перевод транспорта с летнего дизельного топлива на арктическое. Кроме того, проведены инструктажи водительского персонала, подготовлены ремонтно-эвакуационные комплекты инвентаря, используемого в случае поломки автотранспортной техники на линии.

«В январе-феврале температура воздуха на Ямале может опускаться ниже минус 50 градусов, что затрудняет транспортную логистику к энергообъектам. Кроме того, большая их часть на территории региона расположена в труднодоступной, заболоченной местности. Поэтому особое внимание работники «Россети Тюмень» уделили подготовке систем автономного подогрева двигателей, которые позволяют эксплуатировать технику даже в самый сильный мороз. Такими устройствами оснащено 100% колесной и 100% специальной техники двух арктических филиалов – Северные электрические сети и Ноябрьские электрические сети», - рассказали в пресс-службе компании.

Общая протяженность автомобильных дорог Ямало-Ненецкого автономного округа, по которым бригады филиалов добираются до мест съездов в тундру, составляет более 3,5 тысяч километров, после чего расстояния до мест проведения работ преодолеваются на специальной вездеходной технике.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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Сегодня в 12:44, просмотров: 180, комментариев: 0
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