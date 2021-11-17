Компания модернизировала сети фиксированной связи

В пресс-службе компании МТС сообщили о масштабной модернизации сетей фиксированной связи в Нижневартовске и Нефтеюганске, которая позволила получить доступ к высокоскоростному домашнему интернету более чем 80 тысячам семей.

Установка нового оборудования позволила увеличить скорости интернета до 1 Гбит/с от МТС у вартовчан, проживающих в домах на улицах 60 лет Октября, Дзержинского, Льва Толстого, Маршала Жукова, Мусы Джалиля, Омской, бульваре Комсомольском, в районе промзоны и других микрорайонах города. Также высокоскоростной интернет стал доступен жителям Нефтеюганска, проживающим в микрорайонах 1, 8А, 11, 11В, 11Б, 14, 16, 16А и 17.

Благодаря увеличению скоростей в 5-10 раз работа «на удалёнке» и онлайн-обучение стали еще более удобными. Даже при значительных нагрузках на сеть скорость на любом домашнем девайсе у каждого члена семьи будет стабильно высокой, а платформы дистанционного обучения, удаленные «рабочие столы» способны работать в бесперебойном режиме. Кроме того, можно с комфортом смотреть видео и вести стриминг в режиме Ultra HD, использовать сервисы «Умный дом», играть в «тяжелые» компьютерные игры с облачных серверов.

«С начала осени, в период усиления ограничительных мер в регионе, мы наблюдаем активный рост трафика домашнего интернета. В некоторых микрорайонах плотной застройки он вырос на 20 процентов. Это результат того, что в каждом доме кратно выросло количество гаджетов и умных устройств. Наблюдая эту тенденцию, мы не только расширяем емкости сети, но и делаем домашний интернет более доступным. Вводим выгодные пакетные предложения, которые кроме интернета включают в себя мобильную связь, телевидение, онлайн-кинотеатр и позволяют существенно экономить семейный бюджет. Например, до 28 ноября при подписке на «Весь МТС Супер» можно получить первый месяц бесплатно и 50% скидку в течение еще 5 месяцев», - рассказал директор МТС в ХМАО-Югре Константин Зимин.

Уточнить, есть ли в вашем доме техническая возможность подключить высокоскоростной интернет, можно на сайте МТС в ХМАО-Югре.