СНГБ и Visa объявляют о начале акции «Финансовый марафон»!
Как принять участие?
Шаг 1. Подтвердите участие в приложении СНГБ Онлайн: раздел «Платежи» - «Регистрация в конкурсе» - «Финансовый марафон» - «Зарегистрироваться».
или просто оформите карту Visa СНГБ, если у вас ее нет.
Шаг 2. Привяжите свою банковскую карту Visa к сервису бесконтактной оплаты Pay на своем смартфоне, совершите с помощью него покупки на общую сумму от 10 000 рублей и получите гарантированное вознаграждение – 300 бонусов/ миль,
и/ или
совершите покупки в сервисе «СНГБ-Маркет» приложения СНГБ Онлайн на общую сумму от 10 000 рублей и получите гарантированное вознаграждение – 500 бонусов/ миль.
Шаг 3. Верно ответьте на 3 вопроса викторины на сайте банка и получите возможность выиграть один из крупных призов:
- 3приза по 100 000 бонусов/ миль
- 5призов по 50 000 бонусов/ миль
Бонус для новых клиентов: получите гарантированное вознаграждение – 200 бонусов/ миль за совершение операций на общую сумму от 1 000 рублей при оплате услуг в разделе «Платежи» приложения СНГБ Онлайн (кроме переводов).
Период выполнения условий: с 15 ноября 2021 г. по 15 февраля 2022 г.
Период определения победителей: с 01 по 31 марта 2022 г.Определение победителей осуществляется методом случайной выборки.
Период вручения призов: с 01 по 30 апреля 2022.
Организатор – АО БАНК «СНГБ, при поддержке компании Visa.
Правила участия на сайте www.sngb.ru