Няганские энергетики поддержали Всемирный день вторичной переработки

Работники филиала «Россети Тюмень» Энергокомплекс приняли участие в экологической акции и оказали помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. В рамках Всемирного дня вторичной переработки сотрудники компании собрали и отправили на переработку более 150 кг макулатуры.

«Это – два спасенных дерева, экономия 100 кВт*ч электроэнергии и две тысячи литров воды. Вырученные от сдачи вторсырья средства будут направлены на подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья», - рассказали в пресс-службе компании.

Специалисты «Россети Тюмень» регулярно поддерживают «зеленые» инициативы. «День без автомобиля» энергетики отметили велопробегом, а в «Час земли» на 60 минут отключили 1987 лампочек архитектурно-художественного освещения двадцати объектов в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Урае, Когалыме, Тюмени, Ноябрьске и Новом Уренгое. Кроме того, доброй традицией для представителей электросетевого комплекса стало участие в экопроектах по очистке территорий от мусора.

«Для того, чтобы принести пользу окружающей среде, не нужно обладать особенными способностями и уникальными ресурсами. Самыми простыми шагами могут стать, например, раздельный сбор мусора или разумное потребление продуктов. Это лишь часть экологического воспитания, которое мы должны пропагандировать», - поделилась участница акции, ведущий специалист группы правового обеспечения филиала «Россети Тюмень» Энергокомплекс Наталья Пестерева.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

«Энергокомплекс» является самым молодым среди девяти электросетевых филиалов АО «Россети Тюмень», был основан 30 мая 1990 года. Обслуживает Белоярский, Октябрьский, Березовский районы, часть Советского района и город Нягань — всего более 156 тысяч квадратных километров. В электросетевом хозяйстве филиала находится 32 подстанции 110 и 220 кВ и 2,5 тысячи километров линии электропередачи. В составе подразделения работает 27 служб и отделов. Численность персонала составляет более 400 человек. К филиалу «Энергокомплекс» присоединены два района электрических сетей: Красноленинский и Казымский. Основные потребители электрической энергии: АО «РН-Няганьнефтегаз», АО «Транснефть-Сибирь», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Газпромтрансгаз Югорск», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Югорская региональная электросетевая компания», АО «ЮТЭК-Региональные сети».

Больше информации и новостей на нашем сайте www.te.ru и в социальных сетях https://www.facebook.com/rossetitumen, https://vk.com/rosseti_tumen и @rosseti_tumen.