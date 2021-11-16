16+
Логотип Сиапресс
USD  72,5553   EUR  82,5244  

Новости

Больше новостей
Система QR-кодов эффективна в борьбе с распространением коронавируса?
Комментировать
0
Вы брали кредит в микрофинансовых организациях?
Комментировать
0
Нужно ли было демонтировать кафе «Гудок» в ж/д вагоне возле парка аттракционов?
Комментировать
0
Оцените уборку своего двора от снега!
Комментировать
0
Больше опросов

​Сотрудники «Россети Тюмень» приняли участие в «зеленой» акции ради детей

Няганские энергетики поддержали Всемирный день вторичной переработки

​Сотрудники «Россети Тюмень» приняли участие в «зеленой» акции ради детей
Фото: Россети Тюмень

Работники филиала «Россети Тюмень» Энергокомплекс приняли участие в экологической акции и оказали помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. В рамках Всемирного дня вторичной переработки сотрудники компании собрали и отправили на переработку более 150 кг макулатуры.

«Это – два спасенных дерева, экономия 100 кВт*ч электроэнергии и две тысячи литров воды. Вырученные от сдачи вторсырья средства будут направлены на подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья», - рассказали в пресс-службе компании.

Специалисты «Россети Тюмень» регулярно поддерживают «зеленые» инициативы. «День без автомобиля» энергетики отметили велопробегом, а в «Час земли» на 60 минут отключили 1987 лампочек архитектурно-художественного освещения двадцати объектов в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Урае, Когалыме, Тюмени, Ноябрьске и Новом Уренгое. Кроме того, доброй традицией для представителей электросетевого комплекса стало участие в экопроектах по очистке территорий от мусора.

«Для того, чтобы принести пользу окружающей среде, не нужно обладать особенными способностями и уникальными ресурсами. Самыми простыми шагами могут стать, например, раздельный сбор мусора или разумное потребление продуктов. Это лишь часть экологического воспитания, которое мы должны пропагандировать», - поделилась участница акции, ведущий специалист группы правового обеспечения филиала «Россети Тюмень» Энергокомплекс Наталья Пестерева.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

«Энергокомплекс» является самым молодым среди девяти электросетевых филиалов АО «Россети Тюмень», был основан 30 мая 1990 года. Обслуживает Белоярский, Октябрьский, Березовский районы, часть Советского района и город Нягань — всего более 156 тысяч квадратных километров. В электросетевом хозяйстве филиала находится 32 подстанции 110 и 220 кВ и 2,5 тысячи километров линии электропередачи. В составе подразделения работает 27 служб и отделов. Численность персонала составляет более 400 человек. К филиалу «Энергокомплекс» присоединены два района электрических сетей: Красноленинский и Казымский. Основные потребители электрической энергии: АО «РН-Няганьнефтегаз», АО «Транснефть-Сибирь», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Газпромтрансгаз Югорск», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Югорская региональная электросетевая компания», АО «ЮТЭК-Региональные сети».

Больше информации и новостей на нашем сайте www.te.ru и в социальных сетях https://www.facebook.com/rossetitumen, https://vk.com/rosseti_tumen и @rosseti_tumen.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:06, просмотров: 190, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 3566
  2. ​Депутат Анатолий Сименяк потерял супругу 2267
  3. «Сургут сам по себе светлый» 2036
  4. ​Вартовчанин упал в шахту лифта с третьего этажа 597
  5. ​Перепись населения ударила по здоровью россиян 530
  6. ​Заполняемость ковид-коек в Югре повлияет на ограничительные меры 516
  7. В югорских городах отлавливают бездомных собак 448
  8. ​Из-за невнимательной вартовчанки в ДТП пострадал мужчина 432
  9. Юный дзюдоист из Сургута побил всероссийский рекорд 412
  10. ​Восемь югорчан скончались от коронавируса за сутки 390
  1. ​В Сургуте снесли старейшее кафе. Горожане недовольны 4239
  2. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 4057
  3. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 3566
  4. Роскомнадзор ищет секс и мат в кино 3467
  5. ​Главу «Нефтесервиса» из Нижневартовска задержали в Сочи 3379
  6. Прокуроры Нижневартовска заблокировали сайты с продажей поддельных паспортов 2881
  7. В Сургуте на ребенка, идущего в школу, напали злые собаки 2865
  8. ​В дачном поселке Нижневартовска произошел крупный пожар 2622
  9. ​«Мы умираем!» 2477
  10. Элитный автомобиль Копайгоры пустили с молотка 2406
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 9852
  2. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 9009
  3. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 8570
  4. ​Покуда жив-здоров... 8491
  5. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 7723
  6. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 7601
  7. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 7507
  8. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 7194
  9. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 7114
  10. С 8 ноября кандидаты в мэры Нижневартовска могут начать подавать документы 7043

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика