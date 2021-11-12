Жителям Сургута стал доступен сервис экспресс-доставки торговой сети «Пятёрочка». Оценить новую услугу уже могут 85 процентов горожан в Центральном, Северном жилом, Северо-восточном и Восточном районах города.

«Сервис «Пятёрочка Доставка» - это быстрый, удобный, выгодный и безопасный способ покупок, особенно востребованный в текущей эпидемиологической ситуации. Теперь воспользоваться нашей услугой могут и жители Сургута. Наши главные преимущества - свежесть, качество, низкие цены, скорость доставки и безопасность. Мы соблюдаем все меры безопасности и держим высокие стандарты качества сборки заказов, тщательно выбирая продукты «как себе», чтобы каждый наш клиент оставался доволен. Кроме того, заказать продукты и необходимые товары можно как себе, так и, например, для своих родных и близких. Курьер доставит заказ прямо до двери получателя и передаст бесконтактным способом», - рассказала директор кластера «Сургут» сервиса экспресс-доставки торговой сети «Пятёрочка» Елена Михахос.

В компании подчеркнули, что в 2022 году планируется охватить сервисом весь город.

Как сделать заказ продуктов на дом

1. Установите приложение «Пятёрочка Доставка».

2. Оформите заказ с 9.00 до 19.00. Курьер соберет его непосредственно в магазинах «Пятёрочка» по ценам торговой сети. Важно отметить, что при сборке заказов выбираются продукты с максимальным сроком годности и самые свежие фрукты и овощи.

3. В течение 45 минут курьер доставит продукты до двери. Стоимость доставки составляет всего 99 рублей.

4. Оплатите заказ сразу в мобильном приложении – безопасно и удобно. Никаких взаиморасчётов с курьерами осуществлять не нужно.

Для всех новых пользователей действует приветственный промокод BON20, дающий скидку 20 процентов на первый заказ. Для социальных категорий граждан по промокоду ZABOTA при заказе от 1000 рублей доставка будет бесплатной.