Дом «Азбука», который строится в 30 микрорайоне Сургута готов на 90%.

Еще немного и дом будет введен в эксплуатацию. Ну а после получения ключей у будущих жильцов начнется новый этап, который в среднем длится три месяца — ремонт квартиры.

Хотелось бы заехать поскорее? Это возможно. Просто закажите ремонт от застройщика при покупке квартиры. Кстати, его стоимость можно включить в ипотеку.

Что входит в ремонт:

В квартире выполнена отделка пола, стен, потолка, установлены двери и оборудование. Ванна, раковина, розетки, выключатели и светильники также смонтированы. Вам останется лишь привезти и расставить мебель, бытовую технику.

Для покупателей квартир в доме «Азбука» предусмотрено три варианта отделки: А, Б и В. Делать ремонт самостоятельно или приобрести жилье, готовое к заселению — выбирать только вам.

Звоните, чтобы узнать более подробную информацию о вариантах отделки +7 (3462) 769-587