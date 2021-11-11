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​Tele2 и фонд «Навстречу переменам» отобрали лучшие социальные стартапы

Мобильный оператор Tele2 и фонд «Навстречу переменам» определили финалистов конкурса социальных предпринимателей

​Tele2 и фонд «Навстречу переменам» отобрали лучшие социальные стартапы
Фото: Tele2

Мобильный оператор Tele2 и фонд «Навстречу переменам» определили финалистов ежегодного конкурса социальных предпринимателей. Он проводится среди импакт-стартапов, направленных на улучшение жизни детей и молодежи. На конкурс поступило 226 заявок, а в финал вышло 10 проектов из 9 регионов России. В числе лучших – инициативы, направленные на инклюзию особенных детей, волонтерское репетиторство, создание фитнес-программ для слабослышащих и подготовку к олимпиадам подростков из малых поселений.

Финал конкурса состоится онлайн 18 ноября в 15:00 по московскому времени. Каждый победитель получит от Tele2 и фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере до 1,2 млн рублей. Все 10 финалистов смогут присоединиться к трехлетней программе фонда «Инкубатор». Участников научат создавать стратегию развития бизнеса, оценивать риски и социальное воздействие своих проектов. Импакт-стартапы получат информационную поддержку, а сами социальные предприниматели станут частью сообщества единомышленников, где можно обмениваться опытом с авторами других идей и экспертами.

Защита лучших проектов социальных предпринимателей проводится в двух номинациях. В категории «Локальный проект» оцениваются инициативы для жителей одного населенного пункта РФ с населением до 300 000 человек. В номинации «Масштабный проект» участвуют импакт-проекты, которые используют принципиально новые подходы к решению социальных проблем и имеют высокий потенциал к масштабированию. Здесь также рассматриваются стартапы, интегрировавшие в свою деятельность интернет-технологии.

Финалисты конкурса в номинации «Локальный проект»:

Екатерина Дидик (Таганрог), проект «Слеш» – инклюзивная секция и команда чирлидеров;

Анна Чупракова (Вольск), «Путевка в жизнь» – проект по подготовке к трудоустройству выпускников коррекционных учреждений;

Михаил Курганов (Муром), АНО «Ритм» – профориентация подростков через техническое творчество.

Финалисты конкурса в номинации «Масштабный проект»:

Татьяна Кавылина (Санкт-Петербург), проект FitDeaf – фитнес для глухих и слабослышащих людей;

Роман Мирошниченко (Ярославль), проект ДарIT – сбор и ремонт ненужной компьютерной техники с последующей передачей нуждающимся семьям;

Жанна Сорока (Москва), Inlife – центр адаптивных видов спорта для детей с ментальными ограничениями;

Елена Сорокина (Ульяновск), «Содействие» – движение педагогов-волонтеров, которые бесплатно занимаются с сиротами и детьми из малообеспеченных семей;

Александр Родин (Владимир), «Доминант» – центр уличных субкультур;

Тимур Маннанов (Учалы), Ассоциация наставников олимпийского движения – проект по подготовке к олимпиадам детей из отдаленных регионов;

Евгений Игнатьев (Москва), Stop-hemangioma – система дистанционного мониторинга за гемангиомами у младенцев.

В этом году на конкурс было подано 226 заявок от социальных предпринимателей со всей России. Из них волонтеры Tele2 и сотрудники фонда отобрали 71 проект, в шорт-лист вошли 29 лучших работ.

Цель конкурса – поддержать и вдохновить социальных предпринимателей, предоставить им возможность для обучения и развития, масштабирования и обеспечения устойчивости своих проектов. Конкурс состоял из нескольких этапов: технической экспертизы проектов и оценки заявок волонтерами, сотрудниками и приглашенными экспертами фонда. Программа отбора включала цикл очных тренинг-сессий и интервью, а завершится публичной защитой проектов перед взрослым и детским жюри.

Генеральным партнером конкурса «Навстречу переменам» является компания Tele2. Поддержку оказывают компания Viasat World, Baring Vostok и проект «Сотрудничество для импакта», который реализуется ассоциацией EVPA при финансовой поддержке Европейского Союза.

В жюри конкурса входят Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН, Ирина Гофман, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat World, Елена Ивашенцева, старший партнер Baring Vostok, Джери Калмис, генеральный директор Lamoda, Светлана Скворцова, заместитель генерального директора по стратегическому планированию Tele2, Анна Тюшкевич, председатель совета директоров РБК, Сергей Эмдин, генеральный директор ООО «Деметра-Холдинг».


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Сегодня в 10:41, просмотров: 176, комментариев: 0
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