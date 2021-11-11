Компания «Россети Тюмень» получила от министерства энергетики РФ паспорт готовности к работе в осенне-зимний период

Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов получила компания «Россети Тюмень»: напомним, документ выдает Министерство энергетики РФ.

Этому предшествовала тщательная работа по подготовке к периоду максимальных нагрузок в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах — в ее рамках «Россети Тюмень» отремонтировали более 2 200 км линий электропередачи и 640 единиц подстанционного оборудования, расчищено от растительности более 5 800 гектаров трасс ЛЭП. Аварийный запас материалов и оборудования сформирован на 100%. Объем финансирования технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов в Тюменском макрорегионе составил 3,73 млрд рублей.

«Россети Тюмень» обеспечивают электроэнергией потребителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО с населением около 3,6 миллионов человек. Надежное, качественное и бесперебойное электроснабжение – это безусловный приоритет системообразующего предприятия Тюменского макрорегиона.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.