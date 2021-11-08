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​Энергетики повысили надежность электроснабжения 4 муниципалитетов Югры

Плановые ремонтные работы на подстанции 220 кВ «Вандмтор» завершились в Югре

​Энергетики повысили надежность электроснабжения 4 муниципалитетов Югры
Фото: Россети Тюмень

Югорские энергетики завершили плановые ремонтные работы на подстанции 220 кВ «Вандмтор» — ряд населенных пунктов и крупные промышленные предприятия питаются от данного объекта, который также обеспечивает транзит электроэнергии от Няганской ГРЭС в единую энергосистему России. В надежность функционирования питающего центра компания вложила более 5 млн рублей.

Комплекс мероприятий на подстанции «Вандмтор» позволит обеспечить надежным электроснабжением жителей Нягани, а также поселков Унъюган, Сергино и Приобье. От бесперебойной работы питающего центра зависит и ряд потребителей нефтегазодобывающего комплекса, среди которых «Няганьнефть», «Русснефть», «Газпром Трансгаз Югорск». Кроме того, энергообъект играет ключевую роль в транзите электроэнергии от Няганской ГРЭС в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Специалисты филиала «Россети Тюмень» Энергокомплекс, подготавливая объект к осенне-зимнему периоду, отремонтировали и выполнили и техническое обслуживание основного силового оборудования: автотрансформаторов, управляемого шунтирующего реактора, выключателей, разъединителей, ограничителей перенапряжения. Энергетики провели плановые высоковольтные испытания и диагностику оборудования. Благодаря комплексу своевременно реализованных мероприятий подстанция «Вандмтор» готова выдавать необходимые мощности потребителям в период максимальных нагрузок.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

«Энергокомплекс» является самым молодым среди девяти электросетевых филиалов АО «Россети Тюмень», был основан 30 мая 1990 года. Обслуживает Белоярский, Октябрьский, Березовский районы, часть Советского района и город Нягань — всего более 156 тысяч квадратных километров. В электросетевом хозяйстве филиала находится 32 подстанции 110 и 220 кВ и 2,5 тысячи километров линии электропередачи. В составе подразделения работает 27 служб и отделов. Численность персонала составляет более 400 человек. К филиалу «Энергокомплекс» присоединены два района электрических сетей: Красноленинский и Казымский. Основные потребители электрической энергии: АО «РН-Няганьнефтегаз», АО «Транснефть-Сибирь», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Газпромтрансгаз Югорск», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Югорская региональная электросетевая компания», АО «ЮТЭК-Региональные сети».

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