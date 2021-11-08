16+
Логотип Сиапресс
USD  71,3975   EUR  82,5355  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 8%

Банк Уралсиб повысил максимальную ставку начисления процентов на остаток собственных средств по карте «Прибыль»

​Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 8%
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб повысил максимальную ставку начисления процентов на остаток собственных средств по карте «Прибыль» до 8% годовых.

Проценты начисляются на ежедневный остаток средств до 1 млн рублей включительно. При этом для получения дохода в 8% годовых нужно выполнить единственное условие – совершать покупки по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей в месяц*. Это же условие является и критерием бесплатности обслуживания карты.**

Для новых клиентов в первый месяц использования карты 8% годовых на ежедневный остаток начисляется вне зависимости от выполнения условий.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по минимальной ставке 0,1% годовых.

**При невыполнении данного условия за обслуживание карты взимается комиссия в размере 99 руб./мес.).

Карта «Прибыль»

8% годовых начисляются ежемесячно на ежедневный остаток по Карте до 1 млн руб. при покупках по Карте свыше 10000 руб./ мес. (некоторые траты не учитываются), 0,1% годовых – при покупках до 10000 руб.; при остатке свыше 1 млн руб. на сумму превышения проценты не начисляются.

Ежемесячное обслуживание— 0 руб. при покупках по Карте от 10 тыс. руб./мес. (некоторые траты не учитываются), в иных случаях — 99 руб. /мес.

Срок Карты — 4 г. Комиссии по карте: за смену ПИН-кода, разблокировку Карты; запрос об остатке; Сервис информирования; Обслуживание неактивного картсчета; за выдачу и зачисление наличных; за безналичный перевод; за использование денежных средств при технической задолженности.

Подробнее на www.uralsib.ru. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:56, просмотров: 190, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Никакой связи с общественностью 835
  2. Сертификаты с QR-кодом вновь будут действовать год 711
  3. Сургутские общественники оказались против приезда Инстасамки 710
  4. ​Уральцы столкнулись с «просроченными» QR-кодами о вакцинации 677
  5. В Нижневартовске столкнулись автобус и эвакуатор // ВИДЕО 666
  6. В Нефтеюганске пьяный лихач на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 648
  7. ​Наталья Комарова приняла участие в эксперименте со «Спутником V» 607
  8. В России покупатели остались без смартфонов 599
  9. ​Жертвами COVID-19 в Югре за сутки стали 13 человек 569
  10. ​В России женщины скромничают в денежном вопросе 521
  1. Коронавирусные ограничения в Югре продлены до 14 ноября 4180
  2. ​Порочная спираль недоверия 3950
  3. ​Из-за самолечения жители Нижневартовска чаще попадают госпиталь 3764
  4. ​Не смог остановиться: вартовчанин потерял 6 млн рублей на «бирже» в интернете 3564
  5. Сургутские дачники готовят на кострах и моются ночами 3415
  6. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 3404
  7. ​Нижневартовск готовится к «зеленому» будущему 3334
  8. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 3260
  9. В Нефтеюганске отремонтировали подъезд к дачным кооперативам 3234
  10. ​Хохлову — миллиард. Россиянин подал в суд на «Металлику» 2966
  1. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 9477
  2. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 8304
  3. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 8272
  4. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 7994
  5. ​Покуда жив-здоров... 7943
  6. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 7212
  7. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 7060
  8. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6883
  9. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6473
  10. ​«Аэрофлот» отказался от одного из рейсов по маршруту «Москва – Нижневартовск» 6150

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика