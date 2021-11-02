Успейте эффективно вложить средства под проценты и приумножить свой капитал с вкладом «Удачный» от Сургутнефтегазбанка!

Условия вклада: *

§срок размещения – от 3 месяцев до 2 лет

§сумма вклада – от 50 000 рублей

§процентная ставка определяется в зависимости от срокавклада и составляет от 4,5% до 5,25% годовых

Подробнее о вкладе – на сайте www.sngb.ru и в офисах Сургутнефтегазбанка.

Открыть вклад «Удачный» можно в мобильном приложении СНГБ Онлайн :

1. Зайдите в раздел «Продукты» и кликните кнопку «Открыть новый вклад».

2. Определите параметры вклада и выберите счет для начисления процентов.

3. Введите код подтверждения.

Предложение действует с 1 по 30 ноября 2021 года.

* Без возможности пополнения и расходования средств вклада. Выплата процентов осуществляется в дату закрытия вклада. В случае досрочного расторжения проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования». Вклад открывается только на имя вкладчика, в пользу третьего лица вклад не принимается.