Приводите в СНГБ друзей!

Продолжайте рекомендовать СНГБ друзьям и получайте бонусы!
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несколько простых шагов:
1. Предложите своему другу оформить карту Visa* Сургутнефтегазбанка.
2. При заполнении заявки на сайте или в мобильном приложении СНГБ Онлайн друг должен указать Ваш номер телефона в поле «Телефон друга».
3. Далее он совершает покупки картой на общую сумму от 5 000 руб. и 1000 бонусов/ миль начисляется Вам автоматически.
Оформить заявку https://www.sngb.ru/orders/newcard
Срок проведения акции: с 12 августа 2021 г. по 30 сентября 2022 г.
Организатор – АО БАНК «СНГБ, при поддержке – Visa.
* Кроме моментальных карт.