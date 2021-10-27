Впереди зима, позаботьтесь о себе уже сейчас! Доверьте обслуживание своего автомобиля в сложных ситуациях профессионалам!

Европейская Юридическая Служба совместно с партнерами предлагает широкий спектр услуг поддержки автомобилистов на дороге, требующих надежную и оперативную систему помощи 24 часа в сутки.

Сургутнефтегазбанк предлагает своим Клиентам приобрести пакет услуг комплексного абонентского обслуживания «Помощь на дороге» в любом Дополнительном офисе-операционном отделении Банка.

Услуги, предоставляемые ЕЮС и ее партнерами:

устная и письменная юридическая консультация;

доверие переговоров юристу;

мобильная техпомощь, которая включает в себя:

1.запуск двигателя / зарядка АКБ,

2.замена поврежденных колес,

3.доставка топлива,

4.ремонт автомобиля на месте поломки,

5.возвращение на дорожное полотно;

эвакуация автомобиля;

организация ремонта автомобиля;

технические консультации по телефону;

организация экспертизы поврежденного автомобиля;

аварийный телекомиссар и другие услуги.

Преимущества сервиса помощи на дорогах:

§предоставление услуг 24/7/365;

§юридическая и техническая поддержка в сложных ситуациях;

§высококачественное оборудование и квалифицированные специалисты;

§оперативное прибытие на место поломки;

§соблюдение установленных стандартов качества;

§тарифные планы от 6000 рублей в год.

Подробную информацию об услугах и тарифных планах можно узнать на сайте Банка.