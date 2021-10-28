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​Безбумажное обслуживание

Клиенты Tele2 экономят время с цифровой подписью

​Безбумажное обслуживание

Мобильный оператор Tele2 запустил проект по использованию электронной подписи в рознице. Процесс обслуживания упрощается и экономит время клиентов благодаря бесконтактному способу подписания документов. Перейти на безбумажный формат и получить цифровую подпись абонент Tele2 может не только в салонах оператора, но также через приложение «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте. На электронную подпись перешли уже 600 тыс. клиентов.

В Tele2 решили отказаться от бумажных бланков, чтобы сделать обслуживание проще и удобнее для клиентов. Ранее ежегодно в архив отправлялись 18 млн сервисных заявлений и регистрационных форм, что представляет собой более 90 тонн бумаги. Использование электронной подписи снизит затраты на логистику и хранение заявлений, позволит клиентам подписывать документы дистанционно, сократит время общения абонента с сотрудником розницы. Это удобно для таких операций, как смена или настройка тарифа, перенос или возврат денежных средств, корректировка данных, и многих других. Кроме того, безбумажный документооборот соответствует экологическим политикам Tele2, направленным на снижение негативных последствий для окружающей среды.

Выразить согласие на получение электронной подписи клиент может при личном обращении в салон или модуль Tele2, имея при себе паспорт. Также перейти на новый формат обслуживания можно в приложении «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте tele2.ru в разделе «Профиль». Новые абоненты смогут получить электронную подпись сразу же при оформлении договора – как в торговой точке оператора, так и при самостоятельной регистрации.

Клиент, который один раз оформил электронную подпись, сможет воспользоваться ею для подтверждения выполнения операции, например, при смене тарифа. Ему придет SMS с уникальным кодом, который нужно будет сообщить сотруднику салона Tele2. В дальнейшем код будет приходить каждый раз, когда абонент будет обращаться за той или иной процедурой в салон оператора. Это безопасный и легитимный способ подписания документов, их хранение в электронном виде защищено надежными алгоритмами шифрования. Новый формат на данный момент доступен для большинства сервисных операций, и их список постоянно расширяется.

Дмитрий Яворский, руководитель департамента «Tele2 Ретейл» макрорегиона «Урал»: «Переход на безбумажные деловые процессы – это оптимальное решение и с точки зрения экологичности, и для заботы о нашем клиенте. К тому же это удобнее, быстрее и проще не только для абонента, но и для сотрудников розницы Tele2. Число пользователей, оформивших электронную подпись, стремительно растет, и мы видим, что эта опция востребована».


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28 октября в 10:07, просмотров: 435, комментариев: 0
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