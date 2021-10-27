Новый энергоузел заработал в Югре

Электроснабжение Эргинской группы нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре будет обеспечивать новый энергоузел, созданный компанией «Россети Тюмень». Работая в рамках крупного проекта по развитию схемы электроснабжения нефтедобывающего кластера, энергетики ввели в работу новые электросетевые объекты – подстанцию 110 кВ «Чапровская» и линию электропередачи 110 кВ «Батово – Чапровская», а также модернизированный центр питания 110 кВ «Батово». Объем вложений энергетиков в развитие нефтегазового комплекса Югры превысил 2,6 млрд рублей.

Введенные в эксплуатацию энергообъекты обеспечат дополнительные мощности для активного освоения Эргинского нефтяного кластера, в частности Чапровского и в перспективе Кондинского месторождений углеводородов. Разработку лицензионных участков ведет компания «Роснефть», крупнейшее предприятие отечественной нефтяной отрасли.

Центры питания и ЛЭП находятся в отдаленной труднодоступной местности. Само начало строительства объектов совпало с началом пандемии. При этом «Россети Тюмень» завершили проекты всего за 1,5 года, в то время как срок строительства аналогичных объектов занимает порядка 3 лет.Для достижения такого результата доставка оборудования и материалов на строительные площадки осуществлялась непрерывно, в том числе воздушным и речным транспортом, а также по автозимнику. Стоит отметить реализацию сложных технических решений: например, для перехода воздушной линии через Иртыш установлены 2 специальные опоры высотой 94 метра, расстояние между ними составило 800 метров.

В процессе масштабной реконструкции подстанции «Батово» обновлено основное электротехническое оборудование и выполнено расширение открытого распредустройства 110 кВ для присоединения нового секционирующего пункта. Это обеспечило возможность присоединения к инфраструктуре «Россети Тюмень» новой подстанции 110 кВ «Чапровская» и строящегося центра питания «Невская» – ключевых для энергоснабжения Чапровского и Новоендырского месторождений нефти.

По словам и. о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности «Россети Тюмень» Елены Баклановой, эффективная работа новой подстанции «Чапровская» будет обеспечена за счёт использования систем интеллектуального управления. Новый центр питания передает 3100 сигналов телеметрии по международному стандарту связи МЭК-61850. «Высокий уровень автоматизации технологических процессов позволяет не только сократить операционные расходы, но и значительно снизить время оперативных переключений и влияние человеческого фактора. При этом потребители получают надежное и бесперебойное энергоснабжение», – отметила Елена Бакланова.

«Россети Тюмень» как системообразующее предприятие региона ведет непрерывную работу по развитию электросетевого комплекса северных регионов, в которых сосредоточены основные залежи нефти и газа. По итогам 9 месяцев компания ввела в эксплуатацию 7 новых значимых объектов классом напряжения 110 кВ. До конца года будут введены в эксплуатацию еще 5 новых объектов, среди которых подстанция 110 кВ для электроснабжения объектов «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» в ЯНАО и подстанция 110 кВ для электроснабжения объектов Мамонтовского месторождения в ХМАО-Югре.

Справка: Освоение Эргинского кластера – одно из приоритетных направлений развития топливно-энергетического комплекса Югры. Работы ведет НК «Роснефть». Крупномасштабный проект позволит открыть новые рабочие места, обеспечить заказами местные сервисные предприятия. Первое месторождение было введено в работу в 2017 году. За это время объем добычи превысил 7 млн тонн нефти.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Больше информации и новостей на нашем сайте www.te.ru и в социальных сетях https://www.facebook.com/rossetitumen, https://vk.com/rosseti_tumen и @rosseti_tumen.