Экономьте время, оплачивая налоги в СНГБ Онлайн!
Сургутнефтегазбанк напоминает о необходимости уплаты имущественных налогов физических лиц за 2020 год. Срок уплаты земельного, транспортного и налога на имущество – 1 декабря 2021 года.
Своевременно оплатить налоги можно через приложение СНГБ Онлайн или в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.
Всего 3 шага для уплаты налога в СНГБ Онлайн:
- Раздел «Платежи» → «Бюджетные платежи, налоги, штрафы» → «Уплата налогов по УИН».
- Введите УИН – все остальные реквизиты, включая сумму налога, будут заполнены автоматически.
- Проверьте реквизиты, выберите карту для списания денежных средств и подтвердите платеж.
Оплата по QR-коду:
- Откройте раздел «Платежи» и нажмите на значок QR-кода в верхнем правом углу.
- Наведите объектив телефона на QR-код, размещенный на квитанции.
- После сканирования проверьте все данные и осуществите платежную операцию.
Такой способ оплаты сэкономит время и защитит от случайных ошибок, возможных при ручном вводе реквизитов.
Напомним, что УИН – это уникальный идентификатор начисления. В налоговом уведомлении или извещении он указан как индекс документа и состоит из 20 символов.
Подробнее https://www.sngb.ru/news/item/2388