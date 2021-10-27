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​Экономьте время, оплачивая налоги в СНГБ Онлайн!

Сургутнефтегазбанк напоминает о необходимости уплаты имущественных налогов физических лиц

​Экономьте время, оплачивая налоги в СНГБ Онлайн!
Фото: СНГБ

Экономьте время, оплачивая налоги в СНГБ Онлайн!

Сургутнефтегазбанк напоминает о необходимости уплаты имущественных налогов физических лиц за 2020 год. Срок уплаты земельного, транспортного и налога на имущество – 1 декабря 2021 года.

Своевременно оплатить налоги можно через приложение СНГБ Онлайн или в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.

Всего 3 шага для уплаты налога в СНГБ Онлайн:

  • Раздел «Платежи» → «Бюджетные платежи, налоги, штрафы» → «Уплата налогов по УИН».
  • Введите УИН – все остальные реквизиты, включая сумму налога, будут заполнены автоматически.
  • Проверьте реквизиты, выберите карту для списания денежных средств и подтвердите платеж.

Оплата по QR-коду:

  • Откройте раздел «Платежи» и нажмите на значок QR-кода в верхнем правом углу.
  • Наведите объектив телефона на QR-код, размещенный на квитанции.
  • После сканирования проверьте все данные и осуществите платежную операцию.

Такой способ оплаты сэкономит время и защитит от случайных ошибок, возможных при ручном вводе реквизитов.

Напомним, что УИН – это уникальный идентификатор начисления. В налоговом уведомлении или извещении он указан как индекс документа и состоит из 20 символов.

Подробнее https://www.sngb.ru/news/item/2388


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Сегодня в 16:42, просмотров: 95, комментариев: 0
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