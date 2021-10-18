АО «Транснефть – Сибирь» завершило плановые ремонтные работы на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Мероприятия выполнялись в период плановой остановки работы магистральных нефтепроводов Холмогоры – Клин и Нижневартовск – Курган – Куйбышев, а также нефтепродуктопровода Тюмень – Юргамыш. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки.

В соответствии с утвержденным графиком выполнена замена и ремонт 20 единиц запорной арматуры на нефтеперекачивающих станциях. Еще 7 задвижек специалисты заменили на линейной части магистральных трубопроводов, в том числе на двух береговых узлах подводных переходов МН через реку Исеть, что позволило предприятию обеспечить повышенную эксплуатационную надежность трубопроводов в водоохранной зоне и сократить возможное воздействие на окружающую среду.

На ЛПДС «Самотлор» выполнено подключение к технологическим трубопроводам резервуара для хранения нефти объемом 20 тыс. куб. метров, реконструкция которого проводится в рамках программы технического перевооружения. В ходе работ по техперевооружению выполнена частичная замена металлоконструкций днища, стенки и кровли резервуара.

В работах было задействовано более 300 человек, использовалось свыше 70 единиц спецтехники. Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов АО «Транснефть – Сибирь» проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов возобновлена по графику, все объекты АО «Транснефть – Сибирь» функционируют в штатном режиме.