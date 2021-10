Выбрать локацию для фотосессии — задача отнюдь непростая. Тем более, если вы задумали атмосферную или статусную съемку. Выбранное место не должно требовать дополнительных пояснений на итоговом снимке и даже дополнять образ героев.

А что, если мы скажем — такая локация в Сургуте есть. Квартал «Булгаков» в 30 микрорайоне Сургута — украшение города и прекрасное место для съемок. Место, откуда сложной уйти без карточки на память. Поскольку сделать эстетичное фото здесь можно практически в каждом уголке.

Только посмотрите на эти снимки фотографа Влады Коноваловой. Девушка специализируется как раз на атмосферных фото и неслучайно выбрала «Булгаков» для реализации свежей идеи. Фотосессия подруг получилась невероятно хороша. Даже кованый забор стал интересной частью снимка. Кстати, как и многое в квартале, он выполнен по авторскому проекту.

Другой пример — совместный проект с официальным представителем компании «Mercedes-Benz» в Сургуте. Главный лейтмотив этой съемки — the best or nothing. В этой серии фасад квартала в стиле современная классика стал идеальным фоном и в полной мере помог отразить статусную идею.

Роскошные кремовый и шоколадный оттенки, утонченные кипельно-белые детали, архитектурные элементы — такой тандем создает не только неповторимый облик квартала, но и снимка на его фоне.

А если добавить атрибутов в тон, получится интересное атмосферное фото

А с наступлением вечера, многоуровневая архитектурно-художественная подсветка преображает дом, подчеркивает лаконичность, строгость линий и элементов фасада. И это тоже может стать идеальным вариантом для создания необычных вечерних снимков.

