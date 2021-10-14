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​Банк Уралсиб запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для предпринимателей

Банк Уралсиб запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для ИП

​Банк Уралсиб запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для предпринимателей
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для ИП, помогающую быстро и удобно рассчитать налоги и сборы, сформировать налоговую декларацию, а также подготовить и выставить текущие бухгалтерские документы

Сервис подойдет индивидуальным предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения (УСН «Доходы»), для которых он предоставляет функционал полноценной онлайн-бухгалтерии. Для клиентов Банка Уралсиб услуга бесплатна.

Работать в сервисе просто. Загрузите банковскую выписку (можно с нескольких расчетных счетов), рассчитайте налоги и взносы, сформируйте платежные поручения для их оплаты. Выставляйте счета, акты, накладные и УПД в удобном интерфейсе.

Сервис также позволяет:

  • Указывать, какие платежи и суммы поступлений учитывать при расчёте налога;
  • Отслеживать задолженность перед государством;
  • Формировать и отправлять отчёты в налоговую и фонды;
  • Задать любой вопрос бухгалтеру или юристу и получить консультацию.

    • Банк Уралсиб активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную среду для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

    Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.


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    Сегодня в 17:38, просмотров: 119, комментариев: 0

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