Банк Уралсиб вошел в число лидеров по цифровизации

Старший вице-президент по банковским технологиям Банка Уралсиб Константин Меденцев выступил на пленарной сессии «Будущее ИТ: технологии меняют жизнь, жизнь меняет технологии», прошедшей в рамках конференции «Умные решения — умная страна: вызовы и перемены». Мероприятие состоялось при поддержке медиахолдинга РБК.

На конференции технологические лидеры делись своим видением трендов и стратегий развития информационных технологий, цифровизации различных сфер жизни и производства, а также обсуждали технологии и IT-решения сегодняшнего и завтрашнего дня для бизнеса и государства.

Формат пленарной сессии «Будущее ИТ: технологии меняют жизнь, жизнь меняет технологии» подразумевал живой диалог между его участниками. Модератор сессии, ведущий телеканала РБК Сергей Краснов, попросил Константина Меденцева рассказать о подходах, за счет которых Уралсибу удалось войти в число лидеров по цифровизации и обогнать более крупных игроков.

«Во многом этого удалось достичь за счет грамотного сочетания линейного улучшения существующих технологических систем с активным внедрением прорывных инноваций, которые меняют процессы на корню», - ответил спикер. Банк организовал работу так, чтобы разработка и внедрение встречали минимум административных барьеров: например, были выстроены быстрые и эффективные механизмы отбора и внедрения внешних проектов.

Эксперт подчеркнул, что руководство банка понимает всю важность цифровизации для развития компании, и готово всесторонне ее поддерживать. «На рынке нет примеров, когда высшее руководство банка собирается, чтобы рассмотреть возможность пилотирования каждого небольшого проекта, а у нас такие собрания проходят каждый месяц», - отметил Константин Меденцев.

Во время выступления представитель Уралсиба также рассказал об опыте создания новой системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для юрлиц, к этой задаче банк приступил четыре года назад, понимая, что старая система уже не отвечает требованиям времени. «Просто обновлять ее не имело смысла, и мы решили создать новую систему, поддерживающую новые пользовательские сценарии: интернет-банк, мобильный-банк, сайты, маркетплейс. У системы три компоненты: ядро, API и интерфейсы, и мы выбрали уникальные подходы к каждой из них», - отметил по спикер.

Новая система ДБО была запущена в августе прошлого года, и результаты этого проекта превзошли ожидания: на сегодняшний день в системе уже зарегистрировано более 135 тысяч клиентов, а проникновение мобильного приложения достигло 39% против бенчмарка в 31%, резюмировал Константин Меденцев.