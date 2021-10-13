Югорские энергетики поддержали экологический благотворительный проект

Проект «Добрые крышечки» собрал вокруг себя активистов — в их числе югорские специалисты «Россети Тюмень». В филиале «Энергокомплекс» они организовали сбор пластиковых элементов от пищевых продуктов — и за месяц собрали почти три тысячи штук. Это более пяти килограммов пластика!

В ближайшее время вторсырье отправится на перерабатывающий завод под Екатеринбург, а вырученные средства будут перечислены на лечение ребенка.

Всероссийский социально-экологический проект «Добрые крышечки», организованный одноименным общественным движением и благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам», действует с декабря 2016 года. Он имеет двойную цель: сделать мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка. Менее чем за пять лет активистам удалось собрать почти 400 тонн крышек на сумму порядка 10 млн рублей. На эти средства приобретена реабилитационная техника для 52 детей. Свою лепту в 53-й сбор, организованный в помощь Виктории Т. из Москвы, внесли сотрудники «Россети Тюмень».

Идея установить бокс для сбора крышек в филиале «Энергокомплекс» принадлежит инженеру Оперативно-диспетчерской службы Анне Белик. Анна — постоянный участник акции. Она успела вовлечь в полезное дело многих знакомых и друзей. Коллеги поддержали инициативу и буквально за месяц собрали более пяти килограммов пластика. Вторсырье было передано куратору проекта в Нягани, а далее, через региональный пункт сбора, отправилось на перерабатывающий завод города Арамиля, который перечисляет средства за каждый полученный килограмм на счет больных детей.

«Няганцы присоединились к проекту в октябре прошлого года. За 12 месяцев нам удалось собрать и отправить на переработку свыше 800 килограммов пластиковых элементов В этой работе на постоянной основе принимают участие детские сады, школы, муниципальные и частные организации, представители бизнеса. Теперь в наших рядах и «Россети Тюмень». Стоит отметить, что няганские энергетики – редкое исключение, они сами вышли на связь и предложили свое участие», — прокомментировала куратор проекта «Добрые крышечки» в Нягани Алена Андреева.

Это первый, но далеко не последний сбор «Добрых крышечек» няганскими энергетиками. Участвовать в проекте представители «Россети Тюмень» намерены на постоянной основе.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

«Энергокомплекс» является самым молодым среди девяти электросетевых филиалов АО «Россети Тюмень», был основан 30 мая 1990 года. Обслуживает Белоярский, Октябрьский, Березовский районы, часть Советского района и город Нягань — всего более 156 тысяч квадратных километров. В электросетевом хозяйстве филиала находится 32 подстанции 110 и 220 кВ и 2,5 тысячи километров линии электропередачи. В составе подразделения работает 27 служб и отделов. Численность персонала составляет более 400 человек. К филиалу «Энергокомплекс» присоединены два района электрических сетей: Красноленинский и Казымский. Основные потребители электрической энергии: АО «РН-Няганьнефтегаз», АО «Транснефть-Сибирь», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Газпромтрансгаз Югорск», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Югорская региональная электросетевая компания», АО «ЮТЭК-Региональные сети».

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