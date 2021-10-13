Как выбрать квартиру, удобную для жизни

Эти четыре совета помогут ответить на главный вопрос: подходит ли квартира с приглянувшейся планировкой для вашей семьи и ритма жизни.

1) Внимательно посмотрите планировки на сайте и составьте собственный топ. С этим списком отправляйтесь на консультацию к менеджеру отдела продаж. Опытный специалист поможет сузить выбор и проведет экскурсию по объекту. Так вы оцените пространство вживую.

2) Посмотрите видеоролики с обзором шоу-румов от застройщика , где показано, как можно обустроить ту или иную квартиру. Вспомните привычки и увлечения всех в семье. Попробуйте представить ваш идеальный день в этой квартире.

3) Сходите на консультацию к дизайнеру. Специалист подскажет, как в конкретной планировке удобно поставить диван, организовать пространство спальни и детской, обустроить системы хранения. Так вы сможете представить жизнь в выбранной квартире лучше и, в случае чего, изменить решение в пользу другой планировки.

4) Не гонитесь за большой площадью. Комфорт определяется не количеством квадратных метров, а функциональностью планировки. В этом плане студии с несколькими спальнями — оптимальный вариант.

В 30 микрорайоне сургута строится вторая очередь домов «Азбука» и «Клюква» , где на выбор планировки для разных типов семей с разными увлечениями. Представляем вашему вниманию самые популярные из них.

Студия с одной комнатой площадью 39,4 м²

Отличный вариант для молодых людей. Здесь можно жить как одному, так и вдвоем.

-Просторная кухня-гостиная — отличный вариант для встреч с друзьями. Здесь вы можете собраться на ужин. Кстати, диван в кухне-гостиной послужит дополнительным спальным местом, если кто-то из гостей засиделся.

-Спорт — неотъемлемая часть жизни молодых людей. Поэтому в свободный вечер, если вы не успели в зал, удобно устроить в кухне-гостиной домашнюю тренировку — пространство позволяет.

-Спальная комната 2 в 1. Здесь, помимо места для отдыха, вы можете организовать кабинет для работы или хобби-уголок. Личное пространство — это важно.

Студия с одной комнатой площадью 41,2 м²

Такая квартира отлично подойдёт для спортивной семьи. Если вы любите спорт, прогулки, активный отдых, то это квартира то что вам нужно. Спросите почему?

- Просторная кухня гостиная. Здесь вы можете организовать утреннюю зарядку или даже полноценную тренировку.

-Много места для хранения вещей. Как правило, если вы ведете активный образ жизни, то у вас много спортивного инвентаря. В такой квартире не составит труда его хранить.

-Отдельная спальня. Здесь вы можете расслабиться и отдохнуть от повседневной суеты, а на стене разместить карту желаний.

Кроме того, дома «Азбука» и «Клюква» расположены в районе с развитой инфраструктурой: рядом два парка, спортивный комплекс, бассейн и многое другое.

Студия с двумя комнатами площадью 61,4 м².

Квартира, которая отлично подойдёт для семьи из трёх человек.

-Комфортно проводить время вместе. Ведь изюминка квартиры — светлая кухня-гостиная. Собираться за ужином, играть в настольные игры или пересматривать любимые фильмы и сериалы — вариантов для идеального семейного вечера масса.

- Вы можете заняться своими делами, пока ребёнок играет в собственной комнате. В светлой и просторной детской, легко поместится не только спальное место и шкаф для одежды. Вы также можете создать отличное место для игр и , конечно, рабочее место для развивающих занятий или выполнения домашних заданий.

- Ваш ребёнок будет чувствовать себя защищённым, ведь родительская комната находится рядом с детской. Это позволит оперативно появиться рядом, когда потребуется.

- Вы сэкономите время и не опоздаете на работу, даже если кто-то задержался в ванной. Раздельные санузлы — несомненный плюс.

- Ваш балкон не превратится в кладовку, ведь в прихожей предусмотрена ниша под гардеробную, где удобно хранить вещи

Помимо представленных, в домах «Азбука» и «Клюква» много других интересных планировок. Успейте выбрать для своей семьи максимально удобную