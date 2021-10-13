В Ханты-Мансийске прошел XХ съезд лидеров организации «Опора России»

7 и 8 октября в Ханты-Мансийске в рамках Югорского промышленно-инвестиционного форума прошёл XX съезд лидеров организации «Опора России». Деловая программа юбилейного съезда традиционно включала в себя важнейшие вопросы развития малого и среднего бизнеса. Многолетний партнёр «Опоры России» – ПСБ — активно включился в мероприятие и вынес на повестку дня актуальные практические темы развития предпринимательства.

Направленность движения сектора МСБ в пандемийный период охарактеризовал Александр Молоканов, руководитель по стратегическому развитию блока «Средний и малый бизнес» ПСБ:

- Деловая активность малого и среднего бизнеса нормализовалась и перешла к стабильному росту: в августе индекс RSBI приблизился к историческим значениям – 54 пунктам. Причём улучшили динамику все компоненты индекса: кадры, кредиты, инвестиции. Основным сдерживающим фактором на сегодняшний день остаются продажи: они пока испытывают давление последствий пандемии. Более 50% МСБ в последние три месяца отмечают снижение рентабельности, одной из причин которого могут быть инфляционные тенденции. Что касается деловой активности микробизнеса, она стремится к нейтральной зоне.

Несмотря на сложности, сектор МСБ восстанавливается от последствий пандемии: 4 из 10 предпринимателей отмечают стабильность бизнеса. Импульс развития получили удалённые продажи и e-commerce: уже более трети МСБ внедряют их в свою структуру.

При этом три четверти предпринимателей не рекомендовали бы открывать своё дело в текущих реалиях. Оптимистично на этот вопрос смотрят молодые участники сферы – до 35 лет, для которых технологический сдвиг в том числе в бизнесе является дополнительным каналом привлечения клиентов.

Эту сторону вопроса подробно раскрыл Роман Гаврилов, вице-президент, заместитель руководителя блока цифрового бизнеса, директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса ПСБ. Его выступление, посвящённое цифровизации сектора, базировалось на примерах работы ПСБ в этом направлении.

Эволюция банковского обслуживания пошла по пути дистанционного обмена между банком и клиентом и достигла высокого уровня.

- Сегодня вся история развития любого бизнеса может быть написана цифровым способом, – констатировал Роман Борисович. – Онлайн-ресурсы ПСБ позволяют зарегистрировать свое предприятие или закрыть его, завести личный кабинет клиента и в нём проводить необходимые операции: открытие расчётного счёта, цифровой бизнес-карты, подключение эквайринга и приём безналичной оплаты через приложения смартфонов.

При этом банк обеспечивает безопасность информации о клиенте в Сети и максимально упрощает алгоритмы работы с банком онлайн. Например, до открытия счёта в ПСБ всего три шага по цифровым просторам приложения банка: регистрация, подписание и собственно ожидание подтверждения свершившегося факта открытия.

- Во время режима самоизоляции ПСБ первым из банков сделал возможным открытие счёта по видеосвязи, – рассказал Роман Гаврилов, – а также первым создал удалённые счета для кредитов под 0%. Использование кредита также полностью дистанционное: получение графика платежей, досрочное погашение, оформление траншей, заказ справок.

Цифровая бизнес-карта и карта-компаньон, электронный сервис документооборота и даже центр управления бухучётом и налоговыми отчислениями, зарплатные проекты... Цифровой прогресс не стоит на месте, к нему активно подключается государство (например, в части рассмотрения законопроекта о дистанционной регистрации нужной для доступа к финансовым услугам биометрии) и налоговая служба (здесь разрабатывается новый налоговый режим – УСН онлайн).

Общая направленность экономики, государства и бизнеса, когда все «смотрят» в одну сторону, обеспечивает возможность гармоничного функционирования общества, в котором людям удобно работать, открывать бизнес, оказывать и получать услуги. Такой вектор развития давно привычен для лидеров «Опоры России» и для ПСБ, в частности. Работа продолжается.