Специалисты «Россети Тюмень» стали лучшими в интеллектуальном фестивале

Специалисты «Россети Тюмень» победили в интеллектуальном конкурсе двенадцатого слета молодежных объединений предприятий и учреждений Сургута «На крыло!». Ежегодное мероприятие проходит для поддержки творческих и социальных инициатив молодых людей города и формирует общегородское сообщество работающей молодежи. В этом году фестиваль состоялся под девизом «Время первых» и был посвящен 60-летию со дня первого полета человека в космос и 90-летию со дня рождения легендарного первопроходца сибирской нефти Фармана Салманова.

В течение трех недель команда «Россети Тюмень» преодолевала конкурсные испытания в онлайн и офлайн форматах. В рамках экологического этапа молодые энергетики включились в международный проект «Чистые игры» и за два часа убрали порядка 8 мешков мусора и 6 покрышек в лесопарковой зоне Сургута. В творческом конкурсе специалисты компании создали картину «Будь первым!», в которой отразили вклад энергетиков в освоение нефтегазовых месторождений и социально-экономическое развитие региона.

Триумфом сургутских энергетиков завершился интеллектуальный конкурс – «Нефтяной квиз «Эпоха Салманова». Более трех часов 15 команд состязались в эрудиции. Лучше всех с вопросами, связанными с нефтегазовой отраслью и личностью первооткрывателя сибирского черного золота, справились представители «Россети Тюмень».

«Фестиваль «На крыло!» – это не только интересное общение с активными, инициативными, творческими коллегами, но и реальная возможность изменить мир к лучшему. Наша команда присоединилась ко многим инициативам, которые делают город лучше», – отметила капитан команды молодых специалистов «Россети Тюмень» Гульнара Маликова.