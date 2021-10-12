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Сбербанк и Югорский государственный университет подписали «Зеленый меморандум»

Сбербанк и ЮГУ будут вместе реализовывать экологические проекты

Сбербанк и Югорский государственный университет подписали «Зеленый меморандум»

Управляющий Югорским отделением Сбербанка Александр Солоп и ректор Югорского государственного университета Роман Кучин в рамках торжественного мероприятия, посвященного 20-летнему юбилею ЮГУ, подписали «Зеленый меморандум».

Документ предусматривает сотрудничество банка и вуза в реализации совместных экологических проектов. В частности, это разработка программ и проектов в области природопользования, охраны окружающей среды, повышение экологической культуры населения, финансовой и цифровой грамотности, обмен лучшими практиками и др.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Заключенное соглашение позволит нам расширить сотрудничество с Югорским государственным университетом, лоббируя экологическую повестку, которой придерживается Сбербанк. Вуз в настоящее время оказывает активную поддержку, и мы успешно воплощаем в жизнь многие перспективные инициативы. Надеемся, что меморандум позволит нам успешно внедрять «зеленые» проекты, которые будут направлены на защиту окружающей среды, экообразование студентов университета и югорчан».

Роман Кучин, ректор Югорского государственного университета:

«С уверенностью могу сказать, что Сбербанк - надежный партнер в области реализации совместных образовательных проектов и цифровых решений. С 2016 года в ЮГУ работает кафедра Сбербанка, а наши выпускники ежегодно трудоустраиваются в Сбербанк. В рамках меморандума мы планируем образовательные проекты, направленные на улучшение экологии региона, а также направленные на воспитание бережного отношения к природе».


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12 октября в 14:17, просмотров: 472, комментариев: 0

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